В Черном море начались учения НАТО «Морской щит 2026»

Учения НАТО «Морской щит 2026» с участием 13 стран стартовали в Черном море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны Румынии.

«Военно-морские силы Румынии проведут с 23 марта по 3 апреля в зоне своей ответственности, на море и на реке, многонациональные учения "Морской щит 2026"», - указали в ведомстве.

В маневрах задействуют более 2,5 тысячи военнослужащих из республики и стран-партнеров: Болгарии, Канады, Франции, Германии, Греции, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии, Испании, Турции, США. Отмечается что в учениях будут участвовать 48 кораблей и катеров и 64 единицы боевой техники, по десять летательных аппаратов и беспилотных систем.

Ранее США провели совместные учения с Канадой и Данией на Аляске и в Гренландии.

