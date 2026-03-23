Пушилин: В ДНР пытались подорвать авто чиновника
23 марта 202610:39
Спецслужбы пресекли попытку подрыва автомобиля чиновника в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин в эфире «Вестей».
«На днях удалось сотрудникам УФСБ донецкого совместно с коллегами предотвратить террористический акт. Хотели подорвать машину с одним из наших чиновников», - подчеркнул политик.
Злоумышленника задержали, пишет RT. По словам Пушилина, подозреваемый дает признательные показания.
Ранее ФСБ сообщила, что в ДНР задержали россиянина 1973 года рождения, завербованного Киевом, который готовил подрыва машины чиновника администрации региона.
Горячие новости
- Грымов поставит спектакль «Семнадцать мгновений весны»
- «В этом возрасте можно всё!»: Мясников поспорил с критиками тренировок Чака Норриса
- «Семимильным шагами!»: Маликов назвал ИИ проблемой для музыкантов
- Пушилин: В ДНР пытались подорвать авто чиновника
- В шести регионах России сбили 29 украинских дронов
- Лавров: Россия ждет Моди с визитом в этом году
- «Закон не нарушен»: Шаман отказался менять англоязычный псевдоним
- Военно-Грузинская дорога закрылась для большегрузного транспорта
- Умерла актриса из сериала «Сверхъестественное» Кэрри Энн Флеминг
- Россия сократила импорт пива из ЕС до минимума с 2004 года