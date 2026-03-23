Пушилин: В ДНР пытались подорвать авто чиновника

Спецслужбы пресекли попытку подрыва автомобиля чиновника в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин в эфире «Вестей».

«На днях удалось сотрудникам УФСБ донецкого совместно с коллегами предотвратить террористический акт. Хотели подорвать машину с одним из наших чиновников», - подчеркнул политик.

Злоумышленника задержали, пишет RT. По словам Пушилина, подозреваемый дает признательные показания.

Ранее ФСБ сообщила, что в ДНР задержали россиянина 1973 года рождения, завербованного Киевом, который готовил подрыва машины чиновника администрации региона.

ФОТО: РИА Новости
