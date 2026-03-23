«Семимильными шагами!»: Маликов назвал ИИ проблемой для музыкантов

Нейросети очень совершенствуются в сравнении с реальными исполнителями, а по здоровью уже дают советы лучше блогеров, сказал Дмитрий Маликов.

Народный артист России, певец и композитор Дмитрий Маликов заявил на концерте «Звёзды Дорожного радио», что сегодня в плане музыки искусственный интеллект уже научился сочинять «неплохие вещи», передает специальный корреспондент НСН.

«Не знаю, заменит ли он реальных исполнителей, но он очень совершенствуется, семимильными шагами идет вперед и сочиняет неплохие вещи. Я надеюсь, что человеческое останется, но проблема есть», - сказал Маликов.
При этом он признался, что в плане здоровья доверяет ИИ больше, чем блогерам, поскольку «искусственный интеллект дает хорошие советы».

Телеведущий Дмитрий Дибров ранее объяснил «Радиоточке НСН», почему не боится, что ИИ-аватары заменят ведущих. Он привел в пример знаменитого русского писателя Антона Чехова, выразив уверенность, что GPT-чат не способен на «неожиданные вещи».

ФОТО: НСН
