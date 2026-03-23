Милонов объяснил, почему российских депутатов не надо проверять на полиграфе
Министров и деятелей власти надо выбирать не по результатам детектора лжи, а по результатам профессионализма, заявил НСН Виталий Милонов.
Проверка потенциальных чиновников на детекторе лжи не приведет к победе над коррупцией, так как это слишком примитивная мера, заявил НСН депутат Госдумы Виталий Милонов.
Президент Мадагаскара Михаэль Рандрианирина издал указ, согласно которому все претенденты на посты министров должны пройти проверку на детекторе лжи. По мнению президента, такая мера позволит искоренить коррупцию в стране. Об этом сообщает The Guardian. В России трудовое законодательство не запрещает проверку на полиграфе, но напрямую эта процедура в кодексе не регламентируется. Милонов уверен, что эту систему нельзя считать эффективной.
«Я думаю, что министров надо выбирать не по результатам детектора, а по результатам профессионализма. Ребенок этот тест пройдет за пять минут, врать не будет, но он не становится от этого профессионалом. Что касается коррупции, для этого есть правоохранительные органы. Если они играют в телевизионное шоу, это красиво. А если говорить про реальную борьбу с коррупцией, то детекторы лжи здесь не являются панацеей. Я за то, чтобы с коррупцией бороться максимально жесткими способами, но таких простых решений не бывает. Не надо снимать с себя обязанности по обеспечению нормального функционирования правоохранительной системы, налогового контроля. Превращать все в шоу не нужно. Жизнь гораздо более сложная, мы не с инфузориями-туфельками работаем, а с людьми. Нельзя отправить всех на детектор лжи, поделить на плохих и хороших, мы не живем в примитивном обществе. Нужно отталкиваться от реального нарушения, добиваться того, чтобы наказание за нарушение было неизбежным», - отметил он.
Милонов рассказал, что в России эта система иногда применятся, но эффективность не доказала.
«В России есть администрации, органы власти, где люди проходят детектор лжи. Депутаты полиграф не проходят, потому что они проходят самый жесткий полиграф – наши избиратели и выборы. Там не обманешь. В некоторых регионах полиграфы используются, но иногда там даже хуже бывает ситуация», - добавил собеседник НСН.
Ранее Милонов призвал «проверять» депутатов у психолога, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
