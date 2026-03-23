Ученые до конца не знают, что из себя представляет процесс старения организма, а все попытки продлить жизнь сегодня носят чисто коммерческий характер. Об этом НСН рассказал доктор медицинских наук, врач-кардиолог, геронтолог Юрий Конев.

Увеличение продолжительности жизни большинства людей до 120 лет в обозримой перспективе невозможно, поскольку современная медицина не способна радикально замедлить или остановить процессы старения, для этого нужны прорывные исследования в биологии старения. Об этом заявил российский вирусолог, профессор Городского университета Гонконга Петр Лидский, пишет ТАСС. Конев согласился с коллегой.

«Я с ним абсолютно согласен. Человечество не знает, что такое старение и что такое жизнь в широком, философском смысле этого слова, не только в биологическом. Ну, что это, обмен нуклеотидами, как учили нас? Уже вряд ли. Ферментативный процесс, которых существуют десятки тысяч в организме? Вряд ли. Так что нет единой теории старения, и все потуги продлить жизнь пока безрезультатны и носят чисто коммерческий характер. Коммерциализация этого процесса очень высока. А люди, естественно, хотят жить дольше. Рекламу о том, что решили проблему старения, я слышу уже почти 50 лет. Активная жизнь, конечно, будет продлена, в этом-то вся соль социальных достижений человечества, но она ограничена физиологическими возможностями. Ведь больше 120 лет на этой планете никто не жил, по статистике. Все остальное - непроверенные данные. И вот сейчас всё крутится вокруг этой цифры», - рассказал он.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН раскрыл, что только генетика позволяет преодолеть рубеж в 100 лет, медицина поможет только до 90 лет.

