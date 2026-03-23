Рособрнадзор объявил предостережения 22 российским вузам
Рособрнадзор объявил 22 вузам предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Федеральная служба предложила учебным заведениям «принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования».
Предостережения Рособрнадзора получили в том числе Воронежский государственный институт искусств, Казанский государственный аграрный университет, Омская духовная семинария, Российский государственный университет туризма и сервиса, Исламский университет им. Имама аль-Ашъари, Мурманский арктический университет, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана.
Ранее Рособрнадзор запретил прием обучающихся в Ассоциацию «Кисловодский гуманитарно-технический институт».
