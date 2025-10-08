Безработным увеличат пособие до 16 тысяч рублей

Пособие по безработице в России будет увеличено по уровню инфляции — на 6,8%, сообщает ТАСС.

Матвиенко предложила взимать с безработных взносы на оплату медстрахования

Как заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, это произойдет с 1 февраля 2026 года в соответствии с законом о занятости. В некоторых регионах сумма будет выше, поскольку там применяются северные коэффициенты.

Ранее власти Петербурга поддержал идею Матвиенко обязать безработных платить за ОМС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

