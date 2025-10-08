При атаке ВСУ в Донецке пострадала женщина

Средства ПВО за ночь перехватили над регионами 53 украинских БПЛА Три человека пострадали в результате ракетного обстрела села в Белгородской области Почти половина ветеранов специальной военной операции сейчас находятся без работы В Госдуме рассказали о преимуществах «белой» аренды жилья В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости вакцинации от гриппа