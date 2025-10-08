При атаке ВСУ в Донецке пострадала женщина

Пожилая женщина пострадала при атаке ВСУ в Донецке. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.

«В Кировском районе в результате ночной атаки ударного БПЛА ранена женщина 1938 г.р.», - написал мэр в Telegram-канале.

Кроме того, при ударе получили повреждения дома на улице Дагестанской.

Ранее в Нижегородской области один человек пострадал во время отражения атаки 20 БПЛА, летевших в сторону промзоны Дзержинска, пишет 360.ru.

ФОТО: РИА Новости
