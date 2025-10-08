При атаке ВСУ в Донецке пострадала женщина
8 октября 202508:36
Пожилая женщина пострадала при атаке ВСУ в Донецке. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.
«В Кировском районе в результате ночной атаки ударного БПЛА ранена женщина 1938 г.р.», - написал мэр в Telegram-канале.
Кроме того, при ударе получили повреждения дома на улице Дагестанской.
Ранее в Нижегородской области один человек пострадал во время отражения атаки 20 БПЛА, летевших в сторону промзоны Дзержинска, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- При атаке ВСУ в Донецке пострадала женщина
- Разгром в Купянске, ответ Tomahawk: Путин рассказал об успехах на фронте
- «Забить на тренды!»: Лисовец призвал россиян брать пример с Вассермана
- Алиханов: Полет импортозамещенного МС-21 состоится в ближайшее время
- В Ростовской области начался пожар на предприятии после атаки ВСУ
- СМИ: В Европе украли 170 раритетных книг русских классиков
- Над девятью регионами РФ сбили 53 украинских беспилотника
- Захарова пошутила, что Макрона «доконал теневой флот»
- Безработным увеличат пособие до 16 тысяч рублей
- СМИ: Московские подвалы превращают в апартаменты за 4 млн рублей
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru