НСПК заявила об истекших сертификатах безопасности у Visa и Mastercard
Ограничивать работу банковских карт с истекшим сроком годности следует из-за рисков безопасности, сертификаты международных платежных систем перестали действовать во всех чипах с 1 января текущего года. Об этом заявил генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин в беседе с РБК.
Говоря о необходимости ограничений в отношении карт, работающих дольше срока действия, эксперт отметил, что речь идет о возврате к модели срочных карт.
«Причины простые и понятные: пластик приходит в негодность. Если мы говорим про карты международных платежных систем, то с 1 января текущего года сертификаты безопасности во всех абсолютно чипах уже прекратили действовать. Это вопрос безопасности платежного средства», — подчеркнул Дубынин.
НСПК формирует общее мнение участников рынка, чтобы представить его Банку России.
Ранее российские кредитные организации после ухода из РФ международных платежных систем продлили работу карт Visa, Mastercard, «Мир» сверх срока годности. Позднее в Центробанке заявили о планах ограничить период действия карт, у которых истек срок, напоминает 360.ru.
