Стоимость золота вновь обновила исторический максимум и превысила $4050
Стоимость золота вновь обновила исторический максимум и взлетела выше $4050 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные биржи Comex.
На 08:05 мск фьючерс на драгоценный металл с поставкой в декабре стоил $4051,8. К 08:15 по Москве стоимость золота на площадке ускорила рост, она достигла $4052,7.
Накануне биржевая цена на драгметалл превысила $4000, напоминает 360.ru.
Между тем профессиональный инвестор, основатель инвестиционной компании Дмитрий Домбровский в пресс-центре НСН заявил, что золото – это защитный инструмент на фоне неопределенностей в мировых экономиках.
