Квартиру Фургала во Владивостоке выставили на торги

Недвижимость площадью 76,9 квадратного метра на улице Басаргина оказалась на торгах на основании постановления судебных приставов. Начальная цена квартиры - 20,146 млн рублей, шаг аукциона - 202 тысячи, при этом размер задатка - 3,022 млн.

В описании лота указано, что объект был арестован по исполнительному производству, где должником значится Фургал. На квартире, в которой зарегистрирован один человек, есть обременения: десять записей запрещения регистрации и две записи об аресте. Задолженность по взносам на капитальный ремонт и коммунальным платежам превышает 182 тысячи рублей.

Прием заявок в рамках торгов продлится с 6 по 29 октября, сами торги состоятся 6 ноября.

Ранее Фургала приговорили к 22 годам заключения по делу об организации убийств двух бизнесменов, напоминает 360.ru. Также в отношении экс-губернатора расследуют дело об организации преступного сообщества, мошенничестве в сфере кредитования, отмывании денег, незаконном участии в предпринимательской деятельности.

