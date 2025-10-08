На премьера Италии Мелони подали в МУС за соучастие в геноциде в Газе
Иск в Международный уголовный суд подали в отношении премьер-министра Италии Джорджи Мелони из-за якобы соучастия в геноциде в секторе Газа. Об этом пишет Repubblica со ссылкой на заявление политика.
Как отметила Мелони, иски в МУС были поданы против нее, министра обороны Италии Гуидо Крозетто, главы МИД страны Антонио Таяни и, предположительно, генерального директора оборонного концерна Leonardo.
«Я думаю, что в мире и в истории нет другого подобного случая обвинения», — подчеркнула премьер.
Ранее МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за предполагаемые военные преступления в Газе, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На премьера Италии Мелони подали в МУС за соучастие в геноциде в Газе
- При атаке ВСУ в Донецке пострадала женщина
- Разгром в Купянске, ответ Tomahawk: Путин рассказал об успехах на фронте
- «Забить на тренды!»: Лисовец призвал россиян брать пример с Вассермана
- Алиханов: Полет импортозамещенного МС-21 состоится в ближайшее время
- В Ростовской области начался пожар на предприятии после атаки ВСУ
- СМИ: В Европе украли 170 раритетных книг русских классиков
- Над девятью регионами РФ сбили 53 украинских беспилотника
- Захарова пошутила, что Макрона «доконал теневой флот»
- Безработным увеличат пособие до 16 тысяч рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru