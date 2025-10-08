На премьера Италии Мелони подали в МУС за соучастие в геноциде в Газе

Иск в Международный уголовный суд подали в отношении премьер-министра Италии Джорджи Мелони из-за якобы соучастия в геноциде в секторе Газа. Об этом пишет Repubblica со ссылкой на заявление политика.

Комиссия ООН признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом

Как отметила Мелони, иски в МУС были поданы против нее, министра обороны Италии Гуидо Крозетто, главы МИД страны Антонио Таяни и, предположительно, генерального директора оборонного концерна Leonardo.

«Я думаю, что в мире и в истории нет другого подобного случая обвинения», — подчеркнула премьер.

Ранее МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за предполагаемые военные преступления в Газе, пишет 360.ru.

