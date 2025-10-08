Три человека погибли при ударе ВСУ по белгородской Масловой Пристани

Украинские войска атаковали поселок Маслова Пристань Шебекинского округа Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Населенный пункт подвергся ракетному обстрелу.

«По предварительным данным, трое погибло, один - раненый», - написал губернатор в Telegram-канале.

В результате атаки было частично разрушено здание социального объекта. На месте ведется разбор завалов, под ними могут находиться люди.

Ранее в Белгородской области погибли два энергетика, которые восстанавливали электроснабжение после ударов ВСУ, напоминает РЕН ТВ.

