Коммунист Арефьев: Госдума не поддержит идею Миронова ограничить найм мигрантов

Ранее группа депутатов во главе с главой партии "СРЗП" Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект о запрете мигрантам работать в школах, аптеках, больницах, такси и еще нескольких социальных сферах, документ находится в думской электронной базе. По ОКВЭДам, не вошедшим в список «запретных» для иностранных работников, они предлагают установить для мигрантов долю в 5% от общего числа занятых. Арефьев усомнился в том, что данная инициатива будет принята в нынешнем виде.

«Слишком много даже в Госдуме лиц, заинтересованных в обратном. Депутаты не имеют права заниматься бизнесом, однако занимаются все, 99,9%. Получать дешевую рабочую силу из-за границы им выгодно, поэтому вряд ли они согласятся с законом», — сказал Арефьев.

Также собеседник НСН заявил, что в России 30 млн безработных и государству следовало бы озаботиться трудоустройством собственных граждан, а не мигрантов.

«У нас 3% безработицы без учета самозанятых. Самозанятые — это те же безработные, которые нашли себе какую-то работу, чтобы иметь небольшой доход. Так что фактически у нас 30 млн безработных. Нам не нужно никого приглашать работать в Россию, разве что на самые низкоквалифицированные работы — дворниками, ассенизаторами и так далее. Когда мы приходим в поликлинику, а там нас принимают врачи, еле-еле говорящие по-русски, а все медсестры из Таджикистана или Узбекистана, это ненормально. Прежде всего надо обеспечить работой своих граждан», — добавил спикер.

Парламентарий также заявил, что россияне не пойдут трудиться за низкую зарплату.

«Касательно разговоров о том, что русские лодыри, не хотят работать, — да, не хотят работать ни за 5000, ни за 8000 рублей в месяц. На эти деньги у нас не выживешь. У приезжих, которые согласны работать за 8000 рублей в месяц, положение еще хуже. Они питаются “Дошираками” и водопроводной водой, и этого достаточно, чтобы послать семье какие-то деньги. Но если мы хотим попасть в пятерку высокоразвитых стран, надо не на “Дошираки” размениваться, а жить полнокровной, нормальной жизнью. Иначе что это за государство, которое в рейтинге стран пятое, а по уровню жизни — 86-е?», — задался вопросом депутат.

В заключение Арефьев подчеркнул, что россияне легко заменят мигрантов, например, в службе такси.