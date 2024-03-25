«Безответственность!»: Профсоюз полиции попросил раздать сотрудникам оружие «на постоянное ношение»
Московский региональный профсоюз полиции и Росгвардии с 1990-х годов призывает в обязательном порядке выдавать сотрудникам полиции оружие на постоянное ношение, однако пока вопрос не решен, заявил эксперт НСН.
Дискуссии о постоянном обязательном ношении оружия сотрудниками полиции ведутся последние 20 лет, однако ведомства не готовы пойти на это, поскольку далеко не каждому сотруднику можно доверить пистолет после смены, заявил в беседе с НСН председатель Московского регионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин.
Ранее сообщалось, что на входах в российские торговые центры может появиться вооруженная охрана. Речь идет о работниках Росгвардии, полиции, вневедомственной охраны и частных охранных предприятий, имеющих лицензии на оружие, однако окончательное решение по вопросу еще не принято. Как отметил Пашкин, постоянное ношение оружия сотрудниками полиции позволило бы усилить безопасность общественных объектов.
«Профсоюз уже лет 20, с 1990-х годов говорит о том, чтобы сотрудникам полиции в обязательном порядке выдавали оружие на постоянное ношение. Мне несколько раз рассказывали истории, когда после смены сотрудники оказываются очевидцами преступления, но ничего не могут сделать. Если бы полицейские постоянно имели при себе оружие, наверняка из пяти тысяч человек в «Крокус Сити Холле» нашлось бы 10 человек с оружием. Что, там не было сотрудников ФСБ и Росгвардии? Сейчас бандиты, идя по улице, знают, что все полицейские без оружия. У бандитов оружие есть, а у правоохранителей его нет. Ну это же бред», - пояснил он.
Собеседник НСН добавил, что МВД до сих пор не пошло на подобный шаг, поскольку в ведомстве не уверены, что всем сотрудникам можно доверять в любой ситуации.
«Получается, когда человек на службе, ему автомат доверить можно, а когда он дома – нельзя. Вдруг напьется, тещу застрелит, в бане потеряет пистолет? Так набирайте нормальных людей. Сейчас сами сотрудники не хотят получать оружие, потому что если потеряешь пистолет – тебя посадят. Но одно решение очистило бы структуры от ненужных людей – трусов, алкоголиков и тунеядцев. Все упирается в то, что нет людей, которые могли бы на себя взять ответственность, кроме президента. Все остальные боятся. Так нельзя, нужно назначать тех, кто не боится принимать самостоятельные решения и нести за это ответственность», - заключил Пашкин.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта около 20:00 по московскому времени. По последним данным Следственного комитета РФ, число жертв теракта увеличилось до 137 человек. По данным Минздрава Московской области, число пострадавших достигло 180 человек, передает «Радиоточка НСН».
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