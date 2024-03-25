«Безответственность!»: Профсоюз полиции попросил раздать сотрудникам оружие «на постоянное ношение»

Собеседник НСН добавил, что МВД до сих пор не пошло на подобный шаг, поскольку в ведомстве не уверены, что всем сотрудникам можно доверять в любой ситуации.

«Получается, когда человек на службе, ему автомат доверить можно, а когда он дома – нельзя. Вдруг напьется, тещу застрелит, в бане потеряет пистолет? Так набирайте нормальных людей. Сейчас сами сотрудники не хотят получать оружие, потому что если потеряешь пистолет – тебя посадят. Но одно решение очистило бы структуры от ненужных людей – трусов, алкоголиков и тунеядцев. Все упирается в то, что нет людей, которые могли бы на себя взять ответственность, кроме президента. Все остальные боятся. Так нельзя, нужно назначать тех, кто не боится принимать самостоятельные решения и нести за это ответственность», - заключил Пашкин.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта около 20:00 по московскому времени. По последним данным Следственного комитета РФ, число жертв теракта увеличилось до 137 человек. По данным Минздрава Московской области, число пострадавших достигло 180 человек, передает «Радиоточка НСН».

