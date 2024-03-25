В российских торговых центрах может появиться вооруженная охрана

Вооруженная охрана может появиться на входах в российские торговые центры, окончательные решения о мерах по усилению безопасности могут принять в начале недели. Об этом пишут Известия.

Как сообщил президент Союза торговых центров (СТЦ) Булат Шакиров, речь идет о работниках Росгвардии, полиции, вневедомственной охраны и частных охранных предприятий, имеющих лицензии на оружие. Кроме того, собственникам ТЦ предстоит проверить паспорта объектов на соответствие нормам антитеррористической безопасности. По словам эксперта, неясно, есть ли доступные ресурсы для реализации таких мер.

«В столице функционируют около 500 торговых центров, в каждом из которых около пяти-шести выходов, которые должен контролировать минимум один человек с оружием. Такой план может быть реалистичным, если использовать частные охранные предприятия, у которых есть лицензии на применение оружия. По нашим данным, в столице работают около 1 тыс. таких ЧОПов», — пояснил Шакиров.

Информацию о возможном усилении безопасности в ТЦ подтвердили в Российском совете торговых центров (РСТЦ). По словам члена президиума объединения Дмитрия Томилина, речь идет в первую очередь о выставлении вооруженной охраны на входах. Для этого необходимы серьезные ресурсы, есть ли они, пока неясно. При этом Томилин указал, что ТЦ уже самостоятельно выставляют дополнительную охрану и применяют металлоискатели.

В свою очередь, гендиректор группы охранных предприятий «Радон» отметил, что ЧОПы могут не набрать необходимого числа вооруженных сотрудников для работы в ТЦ. Также эксперт назвал меры противоречивыми: часто охрана не подготовлена к работе на таких объектах с большим потоком посетителей и сменами по 24 часа, где легко отвлечься.

