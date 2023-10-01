Безопасность в два этапа. Эксперты дали советы по защите цифровых данных
Кроме двухфакторной аутентификации эксперты рекомендовали россиянам намеренно использовать слова с ошибками в паролях к цифровым сервисам.
В России с 1 октября двухфакторная аутентификация на портале «Госуслуги» стала обязательной. Система «Госуслуг» предложит пользователям ввести код из СМС-сообщения в дополнение к логину и паролю. Если гражданин потерял доступ к номеру телефона, привязанному к аккаунту на портале, то поменять его он может в ходе личного посещения многофункционального центра.
Телефонные мошенники начали предлагать россиянам от лица сотрудников портала «Госуслуг» «привязать» их QR-коды к странице пользователей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на специалистов по кибербезопасности.
Мошенники просят россиян сообщить код из СМС-сообщения, чтобы якобы активировать или привязать QR-код к странице пользователя. Как только абоненты передают эту информацию, злоумышленники получают доступ к личным кабинетам граждан на портале.
Как рассказали специалисты центра противодействия мошенничеству компании «Информзащита», на «Госуслугах» хранится много информации для подтверждения получения кредита через доверенные сайты, которые запрашивают для одобрения личный профиль «Госуслуг».
Специалисты рекомендуют не общаться с абонентами с незнакомых номеров или, если есть сомнения, уточнить вариант обратной связи, пишет Газета.ru.
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН рекомендовал в подключить двухфакторную аутентификацию не только к сервису госуслуг, но и к другим.
«Я абсолютно убежден, что вы и без обязательной двухфакторной аутентификации, ее уже используете во многих сервисах, где она предоставляется. Хорошо, что это дошло и до госуслуг. Если вы самостоятельно без напоминая не включили ее, то я вам очень рекомендую сделать пару тройку кликов и подключить. А безопасность ваших персональных данных будет с ее помощью намного надежнее. И хорошо, что законодатель думает о гражданах и иногда побуждает их к действиям, которые направлены на их же безопасность», - резюмировал собеседник НСН.
Директор Центра экспертизы R-Vision Всеслав Соленик назвал способы придумать надежный банковский пароль.
«С точки зрения создания и использования паролей важно, как минимум, чтобы пароль был сложным, не словарным и не содержал информацию о вас или месте, где он создан», — добавил специалист.
Кроме того, Соленик посоветовал добавить в пароль случайные слова, специально допустив в них ошибки или подменив символы, и призвал менять пароль как можно чаще и не использовать одну и ту же комбинацию на большом количестве сервисов.
Ранее Дмитрий Мариничев посоветовал не церемониться с мошенниками, быстро вешать трубку, если звонят с незнакомых номеров, связываться с банком, чтобы там могли отработать инцидент, отмечает «Радиоточка НСН».
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