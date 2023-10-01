Безопасность в два этапа. Эксперты дали советы по защите цифровых данных

Телефонные мошенники начали предлагать россиянам от лица сотрудников портала «Госуслуг» «привязать» их QR-коды к странице пользователей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на специалистов по кибербезопасности.

Мошенники просят россиян сообщить код из СМС-сообщения, чтобы якобы активировать или привязать QR-код к странице пользователя. Как только абоненты передают эту информацию, злоумышленники получают доступ к личным кабинетам граждан на портале.

Как рассказали специалисты центра противодействия мошенничеству компании «Информзащита», на «Госуслугах» хранится много информации для подтверждения получения кредита через доверенные сайты, которые запрашивают для одобрения личный профиль «Госуслуг».