Россиянам рассказали, как придумать надежный пароль
Хороший пароль должен содержать не менее восьми символов, заглавные и прописные буквы, цифры и другие символы, в том числе нижнее подчеркивание, знаки препинания, дефисы. По словам эксперта по кибербезопасности Алексея Курочкина, только надежный пароль защитит персональные данные пользователя в интернете.
Он добавил, что пароль периодически необходимо менять, чем чаще, тем лучше.
«Например, в интернет-кафе человек входит в свой аккаунт в социальной сети, а потом сомневается, удалился ли он в браузере. В этом случае лучше сменить код», - сказал Курочкин в беседе с «Вечерней Москвой».
Кроме того, это стоит сделать, если пользователь зашел в свой аккаунт через любое чужое устройство. Один пароль не стоит использовать во всех сервисах – если злоумышленники взломают один из них, то получат доступ и к другому.
По словам специалиста, можно придумать один сложный пароль для всех важных сервисов. А для второстепенных сайтов, например для сервисов знакомств — пароль попроще.
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