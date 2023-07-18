Россиянам рассказали, как придумать надежный пароль

Хороший пароль должен содержать не менее восьми символов, заглавные и прописные буквы, цифры и другие символы, в том числе нижнее подчеркивание, знаки препинания, дефисы. По словам эксперта по кибербезопасности Алексея Курочкина, только надежный пароль защитит персональные данные пользователя в интернете.

Он добавил, что пароль периодически необходимо менять, чем чаще, тем лучше.

«Например, в интернет-кафе человек входит в свой аккаунт в социальной сети, а потом сомневается, удалился ли он в браузере. В этом случае лучше сменить код», - сказал Курочкин в беседе с «Вечерней Москвой».