Россиянам рассказали, как придумать надежный пароль

Хороший пароль должен содержать не менее восьми символов, заглавные и прописные буквы, цифры и другие символы, в том числе нижнее подчеркивание, знаки препинания, дефисы. По словам эксперта по кибербезопасности Алексея Курочкина, только надежный пароль защитит персональные данные пользователя в интернете.

Он добавил, что пароль периодически необходимо менять, чем чаще, тем лучше.

«Например, в интернет-кафе человек входит в свой аккаунт в социальной сети, а потом сомневается, удалился ли он в браузере. В этом случае лучше сменить код», - сказал Курочкин в беседе с «Вечерней Москвой».

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Кроме того, это стоит сделать, если пользователь зашел в свой аккаунт через любое чужое устройство. Один пароль не стоит использовать во всех сервисах – если злоумышленники взломают один из них, то получат доступ и к другому.

По словам специалиста, можно придумать один сложный пароль для всех важных сервисов. А для второстепенных сайтов, например для сервисов знакомств — пароль попроще.


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ФОТО: РИА Новости
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