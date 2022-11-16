Менять пароли, убрать флешки: Названы способы снижения риска кибератак
Любая система уязвима, однако есть способы значительно минимизировать возможность атаки хакеров, отметил в эфире НСН Олег Кравчук.
IT-системы российских объектов критической и социальной инфраструктуры хорошо защищены, для этого специалисты следят, чтобы антивирус своевременно обновлялся, сотрудники соблюдали правила безопасности, не приносили флешек и регулярно меняли пароли, рассказал замдиректора по стратегическому развитию Ассоциации «Отечественный софт» Олег Кравчук в разговоре с НСН.
Накануне сообщалось, что IT-системы практически всех крупнейших компаний России уязвимы для действий хакеров. Такие данные приводит газета «Ведомости» со ссылкой на исследование Positive Technologies. Отмечается, что злоумышленники смогли бы проникнуть во внутреннюю сеть 96% организаций. Олег Кравчук отметил, что нельзя сказать о том, что зарубежные IT-системы компаний защищены лучше российских.
«Абсолютной защиты не бывает, любая система уязвима. Сказать, что IT-системы отечественных компаний уязвимы больше, чем иностранные, нельзя. Например, защита объектов критической и социальной инфраструктуры крайне регламентирована государством. Если погасить электростанцию, то эффект будет не столько технический, сколько социальный. Кто-то хочет вымогать деньги, а кто-то хочет социального взрыва. Все зависит от мотивов хакеров. Дальше всегда личный фактор – если команда своевременно обновляет антивирус, следит за соблюдением сотрудниками правил безопасности, они не приносят флешек, периодически меняют пароли… То можно считать, что все нормально. Сколько уже идет спецоперация на Украине. Да, есть атаки, но все работает: вы платите за квартиру, пользуетесь госуслугами. Разве это не показатель, что все неплохо защищено?» - сказал Кравчук.
В начале октября «Сбер» отразил DDoS-атаку, которую вели свыше 100 тысяч хакеров из-за рубежа. Как отмечал заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов в интервью телеканалу «Россия 24», атака была самой мощной за последнее время, однако «Сбер» не фиксировал перебоев в работе своих сервисов.
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