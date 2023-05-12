«Вирус и пароли!»: Чем грозит россиянам атака на «андродиды»

Обладатели смартфонов с «зараженными» прошивками рискуют личными данными и паролями, в этом случае лучше купить новый гаджет, заявили эксперты, опрошенные НСН.

Представители компании Trend Micro ранее заявили, что миллионы Android-смартфонов из бюджетного сегмента были заражены вредоносными прошивками еще до попадания на прилавки магазинов. Это связано с аутсорсингом, в рамках которого любой участник производственной цепочки может внедрить в смартфоны код.