«Вирус и пароли!»: Чем грозит россиянам атака на «андродиды»
Производители дешевых телефонов экономят на аутсорсинге, при этом ремонт не поможет при заражении прошивки на заводе, сказал в эфире НСН Илья Корнейчук.
Обладатели смартфонов с «зараженными» прошивками рискуют личными данными и паролями, в этом случае лучше купить новый гаджет, заявили эксперты, опрошенные НСН.
Представители компании Trend Micro ранее заявили, что миллионы Android-смартфонов из бюджетного сегмента были заражены вредоносными прошивками еще до попадания на прилавки магазинов. Это связано с аутсорсингом, в рамках которого любой участник производственной цепочки может внедрить в смартфоны код.
«Android – это открытая система, в отличие от IOS компании Apple, и все это делается для того, чтобы получить доступ к данным владельца смартфона. Это могут быть личные данные, пароли к различным приложениям. В основном заражение происходит через вирус "троянский конь" и другие варианты, когда человек уже использует смартфон. У Apple закрытая система и это сделать сложнее, да и интереса меньше, поскольку у 90% пользователей Android-смартфоны и только у 10% IOS», - сказал НСН генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.
Со своей стороны, ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech Илья Корнейчук объяснил НСН, что ремонт в сервисе в этом случае не поможет.
«Что сервис сможет сделать, разработать прошивку? Нужно разработать новый софт без вредоносного кода. Если все телефоны заражены, производитель ничего не делает, обновления не выходят, покупай другой телефон. Либо искать антивирус, который может это удалить, но не факт, что это получится», - сказал Корнейчук.
Он объяснил, почему жертвами мошенников стали производители бюджетных телефонов.
«Производители дорогих смартфонов либо очень серьезно контролируют, как разрабатывается прошивка, или сами этим занимаются. Крупные компании могут сами себе позволить разрабатывать оболочку, а компании поменьше отдают это на аутсорсинг. Правда, и крупные компании зачастую пользуются аутсорсингом, но выбирают более дорогих исполнителей, не пытающихся придумать, как заработать все деньги в мире. Для того, чтобы заработать, компании могут начать сотрудничать со злоумышленниками, которые хотят завладеть данными пользователей. Так туда и попадает вредоносный код, но иногда это происходит по ошибке», - заключил собеседник НСН.
Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин ранее объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», как России защититься от внешнего отключения смартфонов.
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