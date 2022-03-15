«От двух до шести месяцев»: На сколько хватит иностранных субстанций для лекарств

На сегодняшний день в России запаса готовых лекарственных средств хватит на четыре месяца - год, заявил генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в пресс-центре НСН.

«Мы посмотрели по нашим компаниям, по нашим заводам – у нас субстанций от двух до шести месяцев запас, готовых лекарственных средств на сегодня- от четырех месяцев до года в зависимости от конкретного торгового наименования. При этом запас мы особо не планируем увеличивать, потому что производство продолжается, а забивать склады при ограниченном сроке годности нет никакой нужды. Что касается субстанций, мы сейчас будем покупать больше, потому что не очень понятно, на каком уровне остановится курс доллара», - рассказал он.

В России производственных площадок для изготовления лекарственных средств больше, чем достаточно, заявил генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в пресс-центре НСН ранее.



