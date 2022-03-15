«От двух до шести месяцев»: На сколько хватит иностранных субстанций для лекарств
Генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев рассказал, что запаса готовых препаратов хватит на четыре месяца – год.
На сегодняшний день в России запаса готовых лекарственных средств хватит на четыре месяца - год, заявил генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в пресс-центре НСН.
«Мы посмотрели по нашим компаниям, по нашим заводам – у нас субстанций от двух до шести месяцев запас, готовых лекарственных средств на сегодня- от четырех месяцев до года в зависимости от конкретного торгового наименования. При этом запас мы особо не планируем увеличивать, потому что производство продолжается, а забивать склады при ограниченном сроке годности нет никакой нужды. Что касается субстанций, мы сейчас будем покупать больше, потому что не очень понятно, на каком уровне остановится курс доллара», - рассказал он.
В России производственных площадок для изготовления лекарственных средств больше, чем достаточно, заявил генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в пресс-центре НСН ранее.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,4 млн+36 678 / сут.
Умерли
362 тыс.+558 / сут.
Выздоровели
15,7 млн+118 тыс. / сут.
- Певица Жасмин опровергла информацию об ее переезде из России
- Apple разрешила платить в учетной записи Apple ID с помощью карт «Мир»
- «Страшный переполох»: Журналист НТВ рассказал об уходе коллег
- Компания Michelin объявила о приостановке производства шин в России
- Генпрокуратура объявила о проверке фактов роста цен на сахар
- Режиссер «12 лет рабства» был удостоен рыцарского звания
- Владелец турагентства назвал меры, необходимые для господдержки отрасли
- В Бурятии в ДТП попал микроавтобус с детьми, есть погибшие
- Под санкции ЕС попали «Согаз» и «Geополитика.ru»
- В Госдуму внесли законопроект о повышении максимального размера микрозайма для предпринимателей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru