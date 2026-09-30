Абсолютное большинство соискателей не пользуется специализированными сайтами по поиску работы, они делают это через знакомых. Об этом НСН рассказал основатель портала SuperJob Алексей Захаров.

В 2026 году соискателям не стоит ограничиваться сайтами вакансий при поиске работы, поскольку рынок труда меняется, а работодатели всё чаще оценивают способность специалистов осваивать новые навыки. Об этом рассказала методолог и продуктолог корпоративного обучения, основатель агентства WES и школы продукта «Метод», вице-президент Ассоциации предпринимателей онлайн-образования Наталья Кундера. Ее слова приводят «Известия». Захаров раскрыл, что методы поиска работы никак не поменялись.

«Абсолютное большинство соискателей не пользуется сайтами по поиску работы при смене работы. Они ищут ее по знакомству. Это не значит, что по блату, это значит, что если отец работает на большом заводе, но подросшие дети сначала идут на работу туда. А сайты для поиска работы — это либо для людей, которые перемещаются из региона в регион, либо для тех, кто претендует не на обычные позиции, а на менеджерские. То есть для высококвалифицированных специалистов. Но рынок состоит не только из таких специалистов. Поэтому самый простой способ — это спросить одноклассника, а не нужен ли кто-нибудь в той компании, где он трудится. И это лучше всего работает», — рассказал он.