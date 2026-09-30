Россиянам назвали самый эффективный способ поиска работы
Алексей Захаров раскрыл НСН, что сайты по поиску работы в основном предназначены для высококвалифицированных специалистов или тех, кто перемещается из региона в регион.
Абсолютное большинство соискателей не пользуется специализированными сайтами по поиску работы, они делают это через знакомых. Об этом НСН рассказал основатель портала SuperJob Алексей Захаров.
В 2026 году соискателям не стоит ограничиваться сайтами вакансий при поиске работы, поскольку рынок труда меняется, а работодатели всё чаще оценивают способность специалистов осваивать новые навыки. Об этом рассказала методолог и продуктолог корпоративного обучения, основатель агентства WES и школы продукта «Метод», вице-президент Ассоциации предпринимателей онлайн-образования Наталья Кундера. Ее слова приводят «Известия». Захаров раскрыл, что методы поиска работы никак не поменялись.
«Абсолютное большинство соискателей не пользуется сайтами по поиску работы при смене работы. Они ищут ее по знакомству. Это не значит, что по блату, это значит, что если отец работает на большом заводе, но подросшие дети сначала идут на работу туда. А сайты для поиска работы — это либо для людей, которые перемещаются из региона в регион, либо для тех, кто претендует не на обычные позиции, а на менеджерские. То есть для высококвалифицированных специалистов. Но рынок состоит не только из таких специалистов. Поэтому самый простой способ — это спросить одноклассника, а не нужен ли кто-нибудь в той компании, где он трудится. И это лучше всего работает», — рассказал он.
При этом он отметил, что рынок труда, конечно, претерпел изменения, и сейчас работодатели стараются не искать новых сотрудников, а удержать старых.
«Да, рынок меняется, соискательская активность ниже, чем была 10 лет назад, потому что рынок труда недостаточный, соискатели легко трудоустраиваются, работодатели стараются не искать новых людей, если можно удержать старых, в том числе прибавлением зарплаты. Поощряют людей позже выходить на пенсию, начинают заранее работать со школьниками. Это все продиктовано тем, что молодежи все меньше и меньше, плюс отсутствие безработицы. В творческих сферах вообще очень редко что-то выходит на открытый рынок труда. Там сплошное устройство по знакомству. Никто не ищет балерину в Большой театр и даже осветителей на сайте поиска работы», — подытожил он.
Ранее руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян раскрыл НСН, что в российских государственных учреждениях есть такие «жуки», которые сидят по 20 лет на одном месте, и никто их не увольняет, даже если они плохо работают.
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