«Две беды»: Запрет на работу самозанятых в такси не усугубит дефицит водителей

Обязанность таксопарков заключать с водителями трудовые договоры не усугубит дефицит водителей, их нехватка ощущается всегда, заявил председатель Координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков в разговоре с НСН.

Ранее «Известия» сообщили, что Минтранс хочет запретить работу в такси лицам без трудоустройства в таксопарках. Речь о тех водителях, которые берут машины в аренду в службах такси, но оформлены самозанятыми либо вовсе работают нелегально. Министерство готовит соответствующие поправки в КоАП. Мера призвана снизить число нелегальных мигрантов в отрасли, полагают эксперты. Указывается, что часто за рулем находятся иностранцы, получившие патент для работы совсем в другой отрасли, например на стройке. Попков отметил, что нововведение не скажется на количестве таксистов.