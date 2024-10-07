«Две беды»: Запрет на работу самозанятых в такси не усугубит дефицит водителей
Необходимо наказывать агрегаторы такси за то, что они сами допускают иностранцев до работы в виде самозанятых, отметил в эфире НСН Андрей Попков.
Обязанность таксопарков заключать с водителями трудовые договоры не усугубит дефицит водителей, их нехватка ощущается всегда, заявил председатель Координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков в разговоре с НСН.
Ранее «Известия» сообщили, что Минтранс хочет запретить работу в такси лицам без трудоустройства в таксопарках. Речь о тех водителях, которые берут машины в аренду в службах такси, но оформлены самозанятыми либо вовсе работают нелегально. Министерство готовит соответствующие поправки в КоАП. Мера призвана снизить число нелегальных мигрантов в отрасли, полагают эксперты. Указывается, что часто за рулем находятся иностранцы, получившие патент для работы совсем в другой отрасли, например на стройке. Попков отметил, что нововведение не скажется на количестве таксистов.
«У нас всегда водителей не хватает. Сколько я помню, в такси их всегда не хватало. Даже когда мигрантов там было больше всех остальных… И у нас то водителей не хватает, то заказов нет – две беды. Завтра может не хватать, а вот послезавтра может быть их переизбыток. Это рынок – никак не отследишь», – сказал Попков.
При этом он поддержал поправки и указал, что необходимо наказывать агрегаторы такси за то, что они сами допускают иностранцев до работы в виде самозанятых.
«Получается, что специально сделали так, что водитель не трудоустроен. Придумали вот эту самозанятость, подмену трудовых отношений. А кто за этим будет следить, трудоустроен он или нет? Опять же, это все агрегаторы мутят... Я думаю, что если человек будет трудоустроен, это будет лучше для него, у него будут социальные гарантии. Они сами же иностранцев допускали… И до сих пор они выдают заказы этим иностранцам. Наказывать надо агрегаторы. Если они не отслеживают, значит, должны нести наказание», – сказал Попков.
По словам председателя совета, крупным агрегаторам не нравятся поправки, запрещающие работать самозанятым в такси. Попков отметил, что они пытаются предпринять меры.
«Сейчас все забегали, засуетились с этим законом, потому что он реально запрещает работать мигрантам, вообще все эти агрегаторы засуетились. Они пытаются что-то решать, но у них ничего не получается, менять никто ничего не собирается. Какие-то депутаты пытаются на этой теме проехаться, но это единичные депутаты. Пытались даже, как я вчера читал, медосмотр отменить. Совсем уже», – добавил он.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев в разговоре с НСН заявил, что корректировка правил доступа водителей на рынок такси сможет привлечь по меньшей мере 900 тысяч водителей на личном транспорте, вопрос нехватки работников решится сам собой, передает «Радиоточка НСН».
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