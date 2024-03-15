Центробанк: За год число полисов каско в РФ увеличилось более чем на треть

По итогам 2023 года в России число полисов каско увеличилось более чем на треть, сообщила пресс-служба Центробанка.

Отмечается, что у каждого шестого автовладельца, чья ответственность была застрахована по ОСАГО, автомобиль также был застрахован по каско.

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В ЦБ связали высокий спрос на каско с резким ростом продаж новых автомобилей и популярностью недорогих программ автострахования.

Ранее экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода рассказал, что краткосрочные полисы ОСАГО будут пользоваться спросом у автовладельцев, использующих машину летом для поездок на дачу. По его мнению, также такие полисы будут приобретать россияне, которые длительное время находятся за пределами России и, соответственно, не пользуются личным автомобилем.

Краткосрочные полисы ОСАГО появились в России со 2 марта 2024 года. Оформить такую страховку можно на срок от одного дня до трёх месяцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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