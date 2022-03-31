«Без VPN и энциклопедии»: Экс-советник президента предрек блокировку «Википедии» в России

«В режиме защищенности https очень сложно блокировать статьи по URL. В этом плане путь блокировки всего ресурса – один из самых простых и эффективных. Копаться в зашифрованном трафике и выяснять, на какую страницу сайта переходит пользователь – сложно. Было бы слишком просто, если бы «Википедия» действовала как YouTube, когда пишется жалоба, и сервис закрывает страницу для всей страны. «Википедия» не будет сама блокировать страничку на всю Россию. Но вероятность того, что сайт будет заблокирован Роскомнадзором, мне кажется, очень высока. Эта проблема существует уже со второго или третьего дня от начала спецоперации, после того, как появилась эта статья», - рассказал он.

Клименко напомнил, что в России так и не был создан аналог «Википедии», поэтому с уходом ресурса из нашей страны россияне потеряют многое.