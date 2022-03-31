«Без VPN и энциклопедии»: Экс-советник президента предрек блокировку «Википедии» в России
«Википедией» будут пользоваться через VPN те, кто сейчас заходит в заблокированные соцсети, заявил в эфире НСН экс-советник президента РФ Герман Клименко.
Велика вероятность того, что Роскомнадзор заблокирует «Википедию», но тогда россияне лишатся отличного ресурса, аналог которого в нашей стране так и не придумали. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко.
Ранее Роскомнадзор направил администрации русскоязычного раздела «Википедии» повторное уведомление с предупреждением о блокировке из-за статьи о российской спецоперации на Украине. По словам Клименко, это «давняя проблема взаимоотношений» ведомства с ресурсом.
«В режиме защищенности https очень сложно блокировать статьи по URL. В этом плане путь блокировки всего ресурса – один из самых простых и эффективных. Копаться в зашифрованном трафике и выяснять, на какую страницу сайта переходит пользователь – сложно. Было бы слишком просто, если бы «Википедия» действовала как YouTube, когда пишется жалоба, и сервис закрывает страницу для всей страны. «Википедия» не будет сама блокировать страничку на всю Россию. Но вероятность того, что сайт будет заблокирован Роскомнадзором, мне кажется, очень высока. Эта проблема существует уже со второго или третьего дня от начала спецоперации, после того, как появилась эта статья», - рассказал он.
Клименко напомнил, что в России так и не был создан аналог «Википедии», поэтому с уходом ресурса из нашей страны россияне потеряют многое.
«Я боюсь, мы его не сделаем сами. Нельзя недооценивать «Википедию». Это огромный ресурс, такая энциклопедия. Я считаю, что с точки зрения точных наук, «Википедия» - это шикарный справочник, где копаются все. Там высокая посещаемость благодаря широкому массиву хорошо категоризированной разобранной информации. А ссылочное управление вообще очень удобно. Но в любом обществе, когда дело касается неточных наук и конфликта интересов всегда идут споры. Внутри «Википедии» очень распространены споры по поводу разных исторических событий. К счастью, чем они дальше, тем их меньше. Идеально, когда «Википедия» сама отключает спорные моменты между странами. Но мы пока до этого не дошли», - добавил он.
При этом, по его словам, несмотря на частичную блокировку VPN, некоторые россияне все равно будут пользоваться сервисами для посещения «Википедии» в случае ее закрытия.
«VPN – это такая двоякая история. Роскомнадзор постепенно добивает VPN, которые находятся в App Store, учится их блокировать, регулярно уведомляет ЦБ, чтобы банки, которые пользуются этими сервисами, не пользовались ими. По идее, все доступные VPN должны соблюдать предписания Роскомнадзора и не показывать запрещенные страницы. Я предполагаю, что те, кто сейчас пользуется недавно заблокированными сайтами, и будут пользоваться «Википедией». Не думаю, что их станет радикально больше. Дырки для опытных пользователей VPN останутся, но, скорее всего, их поголовье будет сокращаться за счет действий Роскомнадзора», - заключил экс-советник президента.
Ранее Герман Клименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что заблокировать YouTube прямо сейчас невыгодно, так как в России еще не готовы мощности для перенаправления потоков трафика на отечественные платформы.
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