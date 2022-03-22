«Неперспективно». Хинштейн оценил возможное наказание за использование VPN
Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что в парламенте «готовы обсуждать» ответственность за использование VPN-сервисов, сообщает ТАСС.
Хинштейн: Пользователи Meta не будут нести ответственность в случае признания компании экстремистской
Депутат отметил, что сам он считает введение подобной ответственности за использование VPN «неперспективным».
«С точки зрения результативности это не даст никакого эффекта, кроме обратного. Но это моя частная точка зрения, если у правительства будет другая точка зрения, готовы её обсуждать», - подчеркнул парламентарий.
Ранее Хинштейн выразил надежду, что полной блокировки YouTube в России не будет, так как в первую очередь от этого пострадают российские пользователи, сообщает RT.
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