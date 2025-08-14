Без трэша и грядок: Откуда взялся тренд на блогеров-пенсионеров
На наших глазах сегодня развивается новая ниша грандфлюенсеров - активных пожилых людей, которые научились пользоваться соцсетями или стали проектом своих внуков-блогеров, заявил НСН Максим Перлин.
У молодой аудитории есть запрос на искренний, живой, невылизанный контент, поэтому у людей до 40 лет сейчас в тренде пожилые блогеры, которые делятся мудростью, дают советы и показывают свой быт. Об этом НСН рассказал сооснователь Ассоциации блогеров и агентств Максим Перлин.
У зумеров пользуются популярностью возрастные блогеры, выяснил телеканал «Москва 24». Так, на канале вышел репортаж о 85-летней москвичке, которая устроилась работать официанткой и взорвала соцсети. Во время её смены все столики забронированы, а в заведении говорят, что клиенты хотят не просто получить обслуживание, но и пообщаться с ней. Перлин рассказал, чем так привлекательны грандфлюенсеры.
«Действительно, мы наблюдаем такой феномен, который называется грандфлюенсеры - это блогеры 60+, которым доверяют больше, чем молодым. Этот тренд в соцсетях связан с тем, что аудитория устала от глянцевого фэнси-контента, похожих друг на друга идеальных лиц и фигур. Люди хотят получить что-то «трушное». Этот контент должен быть очень настоящий и немножко милый. А что это будет - вторично. Взрослые блогеры дают какие-то советы по жизни, делятся умозаключениями, бытом. Но надо понимать, что их аудитория - это все-таки молодежь. То есть реальные советы по рассаде или как получить надбавку к пенсии будут аудитории неинтересны. Конечно, грандфлюенсеры работают на аудиторию до 40 лет. Я не могу сказать, что это будет носить массовый характер, однако на наших глазах сейчас образуется новая ниша. Удивительным образом до этого такого контента было совсем мало и совсем мало было приличных, не трэш-блогеров, и при этом возрастных», - поделился он.
Также Перлин отметил, что чаще всего возрастными блогерами становятся пожилые люди, ведущие очень активный образ жизни или те, чьи внуки сами развиваются в соцсетях.
«Я бы сказал, что это зачастую или люди с очень активной жизненной позицией, которые реально пользуются соцсетями, ведут активный образ жизни, например, участвовали в программе «Московское долголетие» и научились пользоваться интернетом. Либо это родственники каких-то известных блогеров, диджитал-активистов. Это может быть активный пенсионер, у которого есть сын или внук, который снимает этот контент и выкладывает от имени своего пожилого родственника. Если вы видите ролик, который классно монтирован, ищите продуманного родственника», - подытожил он.
Ранее Перлин в беседе с НСН заявил, что чтобы определить рамки дозволенного для блогеров, нужно создать этический кодекс, однако нужно помнить, что он носит лишь рекомендательный характер.
