«Действительно, мы наблюдаем такой феномен, который называется грандфлюенсеры - это блогеры 60+, которым доверяют больше, чем молодым. Этот тренд в соцсетях связан с тем, что аудитория устала от глянцевого фэнси-контента, похожих друг на друга идеальных лиц и фигур. Люди хотят получить что-то «трушное». Этот контент должен быть очень настоящий и немножко милый. А что это будет - вторично. Взрослые блогеры дают какие-то советы по жизни, делятся умозаключениями, бытом. Но надо понимать, что их аудитория - это все-таки молодежь. То есть реальные советы по рассаде или как получить надбавку к пенсии будут аудитории неинтересны. Конечно, грандфлюенсеры работают на аудиторию до 40 лет. Я не могу сказать, что это будет носить массовый характер, однако на наших глазах сейчас образуется новая ниша. Удивительным образом до этого такого контента было совсем мало и совсем мало было приличных, не трэш-блогеров, и при этом возрастных», - поделился он.

Также Перлин отметил, что чаще всего возрастными блогерами становятся пожилые люди, ведущие очень активный образ жизни или те, чьи внуки сами развиваются в соцсетях.

«Я бы сказал, что это зачастую или люди с очень активной жизненной позицией, которые реально пользуются соцсетями, ведут активный образ жизни, например, участвовали в программе «Московское долголетие» и научились пользоваться интернетом. Либо это родственники каких-то известных блогеров, диджитал-активистов. Это может быть активный пенсионер, у которого есть сын или внук, который снимает этот контент и выкладывает от имени своего пожилого родственника. Если вы видите ролик, который классно монтирован, ищите продуманного родственника», - подытожил он.

Ранее Перлин в беседе с НСН заявил, что чтобы определить рамки дозволенного для блогеров, нужно создать этический кодекс, однако нужно помнить, что он носит лишь рекомендательный характер.