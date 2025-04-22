«Мы приветствуем создание подобных этических кодексов, но всегда хотим подчеркнуть, что эти кодексы носят рекомендательный характер, а не обязательный. На протяжении последнего года блогерская отрасль и так была достаточно зарегулирована. Стоит вспомнить и маркировку рекламы, и трехпроцентные отчисления, и регистрацию блогеров-десятитысячников, и запрет на рекламу в западных соцсетях. Но кодекс нужен, потому что надо знать границы, что хорошо и что плохо. Должна быть не некая вкусовщина, а консолидированное мнение общества», — сказал Перлин.

Собеседник НСН отметил, что блогеры ради хайпа часто нарушают закон.

«Блогеры часто идут на это, как и развлекательные программы на телевидении, как и СМИ, которые пишут о жизни знаменитостей. Но я не считаю, что у всех институций, особенно у коммерческих, есть просветительская или высокоморальная задача. Конечно, блогеры многое делают для увеличения лояльности, для повышения количества подписчиков, и не все способы продвижения могут быть этичными. Нам, как Ассоциации блогеров и агентств важно, чтобы блогеры соблюдали законодательство, не шли на нарушение закона ради хайпа (бывало, что они незаконно перекрывали улицы, получали штрафы за жесткие пранки и так далее)», — подытожил он.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов заявил, что саморегулируемая организация не сможет решить все вопросы блогосферы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

