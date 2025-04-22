Хайп по закону: Ассоциация блогеров поддержала «необязательный» этический кодекс
Зачастую блогеры идут на нарушение закона ради желания прославиться, этический кодекс нужен, чтобы определить границы дозволенного, сказал НСН Максим Перлин.
Чтобы определить рамки дозволенного для блогеров, нужно создать этический кодекс, однако нужно помнить, что он носит лишь рекомендательный характер. Об этом НСН заявил сооснователь Ассоциации блогеров и агентств Максим Перлин.
Депутаты от партии «Новые люди» ранее подготовили для блогеров-инфлюенсеров этический кодекс. По нему не стоит обесценивать мнение подписчиков и вмешиваться в их личные травмы, сообщил Telegram-канал Baza. Перлин поддержал принятие подобного кодекса, однако отметил, что он будет носить рекомендательный характер.
«Мы приветствуем создание подобных этических кодексов, но всегда хотим подчеркнуть, что эти кодексы носят рекомендательный характер, а не обязательный. На протяжении последнего года блогерская отрасль и так была достаточно зарегулирована. Стоит вспомнить и маркировку рекламы, и трехпроцентные отчисления, и регистрацию блогеров-десятитысячников, и запрет на рекламу в западных соцсетях. Но кодекс нужен, потому что надо знать границы, что хорошо и что плохо. Должна быть не некая вкусовщина, а консолидированное мнение общества», — сказал Перлин.
Собеседник НСН отметил, что блогеры ради хайпа часто нарушают закон.
«Блогеры часто идут на это, как и развлекательные программы на телевидении, как и СМИ, которые пишут о жизни знаменитостей. Но я не считаю, что у всех институций, особенно у коммерческих, есть просветительская или высокоморальная задача. Конечно, блогеры многое делают для увеличения лояльности, для повышения количества подписчиков, и не все способы продвижения могут быть этичными. Нам, как Ассоциации блогеров и агентств важно, чтобы блогеры соблюдали законодательство, не шли на нарушение закона ради хайпа (бывало, что они незаконно перекрывали улицы, получали штрафы за жесткие пранки и так далее)», — подытожил он.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов заявил, что саморегулируемая организация не сможет решить все вопросы блогосферы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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