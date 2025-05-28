«Палки в колеса!»: Красная Пахра просит спасти для детей Дом культуры

Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» получает обращения из разных регионов России. Так, на этой неделе нас просили о помощи жители Нижневартовска, Челябинской области, Краснодара и других городов.

При этом произвол чиновников ударил и по Новой Москве – в Красной Пахре бьют в колокола родители малышей, занимавшихся в Доме культуры.

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Село Красная Пахра находится рядом с Троицком и входит в состав столицы. До недавних пор местные дети ходили на бесплатные кружки в Дом культуры, однако после того, как его присоединили к ГБУ (Государственное бюджетное учреждение – прим. НСН), все изменилось – сначала детей отстранили от занятий, а сейчас начали массово увольняться преподаватели, работавшие там много лет.

«Присоединили где-то осенью. Договоры мы переподписывали в январе и из-за этого весь январь дети не занимались, потому что у ДК не было нужной формы договора. С февраля начали работать основные кружки и все занятия по плану шли, а весной началась эта ерунда с претензиями к преподавателям – что они не высиживают часы, опаздывают, задерживаются... Человек, который занимался росписью, - они делали фигурки и раскрашивали их - собирается уходить. Человек, который ведет гитару, - тоже уходит, преподаватель вокала тоже на грани, потому что всех ставят в такие условия, что у них вариантов нет. Та же история с преподавателем по эстрадному искусству, с театральными кружками для малышей и для более старших ребят. Родители хотят, чтобы ДК продолжал работать так, как он работал раньше, чтобы учителям создали условия для работы, а не вставляли палки в колеса», – возмутилась в беседе с НСН одна из мам.

По ее словам, в ДК занимается очень много детей, при этом кружки для них были праздником.

«Краснопахорское поселение – это село Красная Пахра, деревня Красная Пахра, село Красное, село Былово, здесь детей огромное количество. Половина школы после занятий идет в ДК заниматься, дети бегут туда, как на праздник! Дети очень чувствуют, когда с ними хотят заниматься. Даже в детский садик кто-то пойдет с удовольствием к одному воспитателю, а к другому говорит: "Я не пойду, она плохая". Они чувствуют, что один воспитатель к ним с душой, а другому на них наплевать. Точно так же здесь», - подчеркнула собеседница НСН.

Мы попросили мэра Москвы Сергея Собянина разобраться с ситуацией в Красной Пахре.

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Другой сигнал SOS поступил к нам из Нижневартовска. Температура там упала сейчас почти до нуля градусов, отопление уже выключили и решили вдобавок отключить и горячую воду, однако в последний момент передумали и притормозили это решение на несколько дней.

«Власти пока отложили на пару дней отключение. Отопления нет. Может быть, завтра отключат горячую воду. Сейчас на улице около нуля, в квартирах по-разному – на первом этаже плюс 14 градусов, повыше – потеплее. Посмотрим, что дальше будет», - рассказал НСН один из местных жителей.

Мы продолжаем держать на контроле ситуацию в одном из крупнейших промышленных центров Ханты-Мансийского автономного округа.

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