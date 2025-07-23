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Село Петровское находится в 20 километрах от города Клин в Московской области. В единственной школе учатся 94 ребенка, однако что с ними будет 1 сентября, никто не знает. Родителям сказали, что школа закрывается на ремонт, не обозначив его сроков. Люди опасаются, что школу больше не откроют, классы расформируют, а детям придется ездить в другие школы, где им придется адаптироваться с нуля.

«У нас в селе есть школа. Тут нас внезапно собирают и объявляют, что будет некая комиссия, которая будет оценивать состояние школы, хотя ее состояние за последние пять лет никак не изменилось. Нам уже заранее намекают, что, скорее всего, вас закроют, а детей распределяют по другим школам. Обычно, когда закрывают на ремонт, классы не расформировывают, а учителей оставляют. При этом сроков ремонта никто не понимает. Да, школа требует ремонта, но до этого дети учились, потолок на голову никому не сыпался. Непонятно, почему никто не рассматривает вариантов сделать частичный ремонт - сначала первый этаж, потом второй, третий? Сейчас идут каникулы, можно же было летом ремонт сделать? Нам ничего толком не ответили. Они говорят какими-то непонятными цифрами, что ремонт школы стоит миллионы, а сейчас денег нет. Там чехарда с датами - то ли комиссия будет, то ли она уже была. Группа инициативных родителей обратились во все инстанции, которые есть, с просьбой прояснить ситуацию. Это единственная школа в поселке и все жители возмущены», - рассказал НСН представитель родителей.

По его словам, в шаговой доступности других школ нет, а перспектива поездок малышей в другие поселки вызывает опасения.

«Рядом есть поселок городского типа, куда можно будет уходить из нашей школы. Но это расстояние порядка 8 километров, туда будет ходить школьный автобус. Одно дело, когда он по деревне прошел полчаса, на руку часы повесил с телефоном и ты видишь, что он дошел, а автобус – это автобус. Успел он или не успел? Плюс дети же в классах будут не сохранены, их раскидают кого куда и надо будет опять адаптироваться. Опять же, другой поселок, другой коллектив, есть причины для волнения у родителей», - отметил собеседник НСН.

Родители школьников просят обозначить сроки ремонта, собирая подписи за то, чтобы в Петровском осталась своя школа. Мы переадресовали их вопросы губернатору Московской области Андрею Воробьеву и главе Минпросвещения России Сергею Кравцову.

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Еще одно обращение пришло к нам на днях из поселка Полетаево в Челябинской области. Один из домов там пережил пожар, его давно признали аварийным, но планируют расселить только в 2030 году. Люди боятся просто не дожить до этого времени, потому что дом развалится.

«Нашему дому 111 лет, он 1914 года постройки. Его признали аварийным в 2017 году, когда выгорела половина дома и погибли три человека. Во второй половине дома сквозные трещины в стенах, в квартирах отошли обои, вода бежит по крыше, так как на сгоревшей части дома полностью отсутствует кровля. И в снег, и в дождь вода течет к нам, пришлось даже снимать натяжной потолок, потому что он постоянно провисает от воды . Уже несколько раз замыкала проводка, начинает перекашивать окна и двери. Дом в любой момент может обрушиться, а нам говорят ждать до 2030 года в соответствии с программой расселения. Наш дом просто не достоит до этого года, каждый день страшно ложиться спать», - возмутилась в беседе с НСН одна из местных жительниц.

Мы попросили главу Челябинской области Алексею Текслеру помочь жителям Полетаево.