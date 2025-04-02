На «Госуслугах» заработал сервис для проверки количества оформленных сим-карт

На «Госуслугах» стал доступным сервис для проверки количества оформленных на одного абонента сим-карт, сообщает Минцифры.

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Он находится в специальном разделе «Сим-карты». Когда оператор сотовой связи подключится к сервису, станут доступны новые функции. Новый сервис позволяет просматривать все оформленные на пользователя номера, получать уведомления о заключении нового договора на оказание услуг связи, временно приостановить действие договора на услуги связи.

По данным ведомства, новый инструмент позволит выявлять неучтенные номера, которые могут использоваться мошенниками, и тем самым защитить владельцев от преступных схем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Наталья Чернохатова / ТАСС
ТЕГИ:Мобильная СвязьГосуслуги

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