Без шансов! Адвокат об исках против мэрии Москвы из-за самоизоляции
Вице-президент Федерального союза адвокатов России Евгений Тарло в эфире НСН заявил, что истцы, пытающиеся в суде отстоять право нарушать самоизоляцию, успеха не добьются.
Мосгорсуд зарегистрировал первый иск к правительству Москвы относительно режима самоизоляции, введённого для сдерживания распространения эпидемии коронавируса. По мнению истца, указ мэра противоречит Конституции, нарушая право человека на свободу передвижения, так как подобные ограничения можно вводить только при введении режимов чрезвычайного или военного положения, а также при соответствующем указании главного санитарного врача страны.
Вице-президент Федерального союза адвокатов России Евгений Тарло в эфире НСН, рассказал о шансах истца выиграть это дело.
«Никаких шансов по искам против правительства Москвы в суде у истцов не было, нет, и не будет. На мой взгляд, это глупый и подлый иск. Во всём мире реальная пандемия и везде принимаются меры. Законодательство разрешает в случае эпидемий и других подобных ситуаций принимать определённые меры. Эти меры вынужденные – это защита нас с вами от инфекции и возможной смерти. А бесперспективность этого дела обусловлена и законодательно, и значимостью правительства Москвы. Со времён Лужкова я не знаю, чтобы кто-нибудь что-то выигрывал у правительства Москвы. Истец не прав, а Собянин прав», - заявил Евгений Тарло.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подробно разъяснил, как Москва будет жить до 1 мая. Так, мэр заявил, что пропускного режима в Москве пока вводиться не будет, однако такая мера может быть предпринята в случае массовых нарушения режима самоизоляции.
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