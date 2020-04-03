Без шансов! Адвокат об исках против мэрии Москвы из-за самоизоляции

Вице-президент Федерального союза адвокатов России Евгений Тарло в эфире НСН, рассказал о шансах истца выиграть это дело.

«Никаких шансов по искам против правительства Москвы в суде у истцов не было, нет, и не будет. На мой взгляд, это глупый и подлый иск. Во всём мире реальная пандемия и везде принимаются меры. Законодательство разрешает в случае эпидемий и других подобных ситуаций принимать определённые меры. Эти меры вынужденные – это защита нас с вами от инфекции и возможной смерти. А бесперспективность этого дела обусловлена и законодательно, и значимостью правительства Москвы. Со времён Лужкова я не знаю, чтобы кто-нибудь что-то выигрывал у правительства Москвы. Истец не прав, а Собянин прав», - заявил Евгений Тарло.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подробно разъяснил, как Москва будет жить до 1 мая. Так, мэр заявил, что пропускного режима в Москве пока вводиться не будет, однако такая мера может быть предпринята в случае массовых нарушения режима самоизоляции.

