Собянин сообщил о близкой победе над коронавирусом
20 ноября 202009:18
Победа над пандемией коронавируса близка. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в личном блоге.
«Победа над пандемией близка» - написал градоначальник, добавив, что вскоре для пациентов снова появится возможность пройти обследование ближе к дому.
Начало массовой вакцинации препаратом от коронавируса, разработанным в центре «Вектор», запланировано на 2021 год, сообщает РИА ФАН. Между тем, первый российский препарат от коронавируса «Спутник V» прошел регистрацию в августе.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru