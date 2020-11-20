Собянин сообщил о близкой победе над коронавирусом

«Победа над пандемией близка» - написал градоначальник, добавив, что вскоре для пациентов снова появится возможность пройти обследование ближе к дому.

Начало массовой вакцинации препаратом от коронавируса, разработанным в центре «Вектор», запланировано на 2021 год, сообщает РИА ФАН. Между тем, первый российский препарат от коронавируса «Спутник V» прошел регистрацию в августе.







