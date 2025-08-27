«Без разоружения!»: Охотники поддержали введение тестирования для получения билета
Охотничья отрасль в России сегодня практически развалена, в том числе из-за радикальных зоозащитников, которые не позволяют регулировать численность хищников, сказал НСН Максим Медведев.
Тестирование для охотников необходимо, поскольку важно, чтобы охотой занимались профессионалы, однако оно не должно перерастать в разоружение россиян. Об этом НСН заявил член Росохотрыболовсоюза, охотник Максим Медведев.
С 1 сентября в России будет проводиться обязательное тестирование для оформления охотничьего билета. Экзамен введен с целью повысить уровень знаний и безопасности охотников, сообщили в правительстве. Получение охотничьего билета связано с обязательной сдачей теста из 100–200 вопросов. Формат экзамена может быть электронным или бумажным. Медведев поддержал тестирование для охотников, но предупредил, что оно может привести к разоружению населения.
«Такое тестирование необходимо, поскольку кто-то получает охотничий билет с пониманием дела, а кто-то — не охотник, а бестолковый человек с оружием. Но тут есть и другой момент — идет разоружение граждан. Очень жаль, что охотничью отрасль пустили на самотек, она никак не поддерживается и не развивается, число охотников уменьшается, падает охотничья культура. Нужно брать пример с Белоруссии и развивать охотничий туризм, это выгодно для экономики. Охотничья отрасль могла бы помочь людям на периферии, в глухих деревнях, где охотники могли бы, например, покупать продукты в местных магазинах. Охота — это тоже экономика. У нас же пока пытаются действовать запретами. Но вообще, конечно, правильно, что люди, которые хотят пойти в охотники, должны сдать охотничий минимум: они должны понимать, на кого можно весной охотиться, а на кого нельзя, как выглядит самка, как выглядит самец. Чтобы, например, случайно не подстрелить утку — селезня весной подстрелить можно, а утку нельзя, потому что она принесет потомство», — сказал Медведев.
Собеседник НСН добавил, что популяризировать охоту не следует, но необходимо обуздать деятельность радикальных зоозащитных организаций.
«Можно было бы просто не мешать охотникам, этого уже хватило бы. Популяризировать охоту не надо, потому что это не занятие для общих масс. Всему виной радикальные зоозащитные организации, которые протаскивают законы. Мы защищаем амурского тигра, медведя, волка, а оленей, лосей и кабанов не защищаем. В итоге хищники выходят в города, нападают на людей. Когда егеря, охотоведы говорят, что пора регулировать численность хищников, вклиниваются радикальные зоозащитники. Кроме того, егеря страдают от нехватки топлива, из-за чего не получается объезжать территорию и ловить браконьеров. Отмечу, что любой охотник любит зверей больше, чем зоозащитник. Он заинтересован в большом количестве зверя. Вследствие развала охотничьей отрасли мы теряем стратегический запас продовольствия, которым считались в советское время лоси, олени и кабаны», — подытожил он.
Ранее Медведев заявил, что из-за нападок со стороны организаций по защите животных, охотники перестали контролировать популяцию хищников в лесах, поэтому они выходят к людям и нападают.
