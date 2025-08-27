Тестирование для охотников необходимо, поскольку важно, чтобы охотой занимались профессионалы, однако оно не должно перерастать в разоружение россиян. Об этом НСН заявил член Росохотрыболовсоюза, охотник Максим Медведев.

С 1 сентября в России будет проводиться обязательное тестирование для оформления охотничьего билета. Экзамен введен с целью повысить уровень знаний и безопасности охотников, сообщили в правительстве. Получение охотничьего билета связано с обязательной сдачей теста из 100–200 вопросов. Формат экзамена может быть электронным или бумажным. Медведев поддержал тестирование для охотников, но предупредил, что оно может привести к разоружению населения.