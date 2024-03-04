«Без опыта!»: Работодатели стали чаще нанимать на работу студентов и школьников

Ранее стало известно, что зарплатные предложения в среднем по стране увеличились на 18,5% в январе-феврале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Отмечается, что сильнее всего выросли зарплаты в сфере красоты и здоровья (на 27%), а также в отрасли услуг (на 21%). Кроме того, специалисты зафиксировали рост зарплат на 23% в вакансиях для соискателей без опыта. Святицкая заявила о растущем дефиците работников во всех отраслях.

«Сейчас достаточно большой дефицит кадров во многих областях, в том числе в сфере красоты. Специалисты нужны всегда. Зарплаты растут ежегодно, сейчас они делают это достаточно быстро по сравнению с периодом, например, 10 лет назад. Это связано с дефицитом кадров, который в свою очередь вызван демографической ямой. Сейчас число трудоспособное населения в возрасте от 20 до 35 лет сократилось на два миллиона. Ситуация не изменится ни через год, ни через два, ни через пять. Сейчас идет высокая конкуренция за сотрудников, это влияет и на увеличение заработных плат», - сказала собеседница НСН.