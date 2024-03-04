«Без опыта!»: Работодатели стали чаще нанимать на работу студентов и школьников
Сейчас число трудоспособное населения в возрасте от 20 до 35 лет сократилось на два миллиона, заявила НСН глава молодежного направления сервиса по поиску работы HeadHunter Ирина Святицкая.
Треть вакансия на рынке труда предполагает найм сотрудников без опыта работы, заявила в эфире НСН руководитель молодежного направления сервиса по поиску работы HeadHunter Ирина Святицкая.
Ранее стало известно, что зарплатные предложения в среднем по стране увеличились на 18,5% в январе-феврале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Отмечается, что сильнее всего выросли зарплаты в сфере красоты и здоровья (на 27%), а также в отрасли услуг (на 21%). Кроме того, специалисты зафиксировали рост зарплат на 23% в вакансиях для соискателей без опыта. Святицкая заявила о растущем дефиците работников во всех отраслях.
«Сейчас достаточно большой дефицит кадров во многих областях, в том числе в сфере красоты. Специалисты нужны всегда. Зарплаты растут ежегодно, сейчас они делают это достаточно быстро по сравнению с периодом, например, 10 лет назад. Это связано с дефицитом кадров, который в свою очередь вызван демографической ямой. Сейчас число трудоспособное населения в возрасте от 20 до 35 лет сократилось на два миллиона. Ситуация не изменится ни через год, ни через два, ни через пять. Сейчас идет высокая конкуренция за сотрудников, это влияет и на увеличение заработных плат», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, работодатели сейчас очень заинтересованы в найме на работу молодежи.
«Сейчас на рынке труда очень востребована молодежь. Треть вакансий, предлагаемых работодателями, адресована сотрудникам без опыта. Вакансий для молодых специалистов становится все больше, работодатели расширяют свои границы, начинают все больше смотреть на школьников, ведь по закону можно работать с 14 лет», - заключила эксперт.
Ранее основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что в России сложилась ситуация, когда курьерами работать выгоднее, чем учителями или инженерами.
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