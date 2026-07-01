Права на фильм с Юрой Борисовым про основателей OpenAI купила студия Neon

Студия Neon купила права на распространение кинокартины Луки Гуаданьино «Artificial» («Искусственный»). Об этом сообщает РЕН ТВ.

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Лента рассказывает о противостоянии гендиректора компании OpenAI Сэма Альтмана, которого сыграл Эндрю Гарфилд («Новый Человек-паук»), и сооснователя, главного научного сотрудника Ильи Суцкевера, роль которого исполнил россиянин Юра Борисов («Анора»)

Отмечается, что студия Neon намерена продвигать фильм в ближайший наградной сезон. Это означает, что в прокат лента должна выйти до конца 2026 года.

Ранее от выпуска кинокартины отказалась компания Amazon MGM, пообещав помочь команде проекта подыскать нового дистрибьютора, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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