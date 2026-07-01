Россиянам назвали неочевидный риск инвестиций в интернете
В интернете продолжает распространяться знакомая схема мошенников с мнимыми вложениями в инвестиции через фейковые программы. Об этом NEWS.ru рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
Он пояснил, что аферисты предлагают «выгодное» предложение с простыми и понятными условиями. Потенциальным жертвам необходимо лишь скачать приложение, пополнить баланс и приобрести «ценные» бумаги.
Эксперт отметил, что сначала мошенники предлагают вложить небольшую сумму, пообещав её удвоение или утроение.
«Торговля» пойдет хорошо, и даже могут перевести определенную «прибыль» с биржи. Однако фейковый рост лишь побудит вложить больше денег, после чего человек останется в значительном минусе», — резюмировал он.
Щербаченко добавил, что не следует устанавливать незнакомые приложения при обещании «лёгкого» заработка. А ценные бумаги, по его словам, нужно приобретать только через лицензированные брокерские компании, проверяя наличие у них лицензии.
Ранее в МВД заявили, что мошенники стали все чаще применять двухэтапные схемы телефонного обмана на основе социальной инженерии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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