Россиянам назвали неочевидный риск инвестиций в интернете

Он пояснил, что аферисты предлагают «выгодное» предложение с простыми и понятными условиями. Потенциальным жертвам необходимо лишь скачать приложение, пополнить баланс и приобрести «ценные» бумаги.

Эксперт отметил, что сначала мошенники предлагают вложить небольшую сумму, пообещав её удвоение или утроение.

«Торговля» пойдет хорошо, и даже могут перевести определенную «прибыль» с биржи. Однако фейковый рост лишь побудит вложить больше денег, после чего человек останется в значительном минусе», — резюмировал он.

Щербаченко добавил, что не следует устанавливать незнакомые приложения при обещании «лёгкого» заработка. А ценные бумаги, по его словам, нужно приобретать только через лицензированные брокерские компании, проверяя наличие у них лицензии.

Ранее в МВД заявили, что мошенники стали все чаще применять двухэтапные схемы телефонного обмана на основе социальной инженерии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

