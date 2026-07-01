Вассерман объяснил, как отучить студентов от использования ИИ для дипломных работ
Соблазн переложить работу на искусственный интеллект (ИИ) почти непреодолим. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
Комментируя новость о том, что сочинский институт РУДН стал первым в РФ учреждением, отменившим защиту дипломных работ из-за ИИ, он указал, что есть только один способ, который заставит студентов самостоятельно решать поставленные задачи.
«Мне представляется, что есть только один выход... Выработать методики составления таких задач, чтобы имитаторы интеллекта не помогали отвечать», - отметил Вассерман.
Парламентарий также добавил, что любой человек, который использует нейросети для какой-то собственной работы, наносит «самому себе изрядный ущерб».
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил «Радиоточке НСН», что ИИ поможет учителям выявлять, какие работы написаны учениками самостоятельно, а какие с помощью нейросетей.
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