Вассерман объяснил, как отучить студентов от использования ИИ для дипломных работ

Комментируя новость о том, что сочинский институт РУДН стал первым в РФ учреждением, отменившим защиту дипломных работ из-за ИИ, он указал, что есть только один способ, который заставит студентов самостоятельно решать поставленные задачи.

«Мне представляется, что есть только один выход... Выработать методики составления таких задач, чтобы имитаторы интеллекта не помогали отвечать», - отметил Вассерман.

Парламентарий также добавил, что любой человек, который использует нейросети для какой-то собственной работы, наносит «самому себе изрядный ущерб».

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил «Радиоточке НСН», что ИИ поможет учителям выявлять, какие работы написаны учениками самостоятельно, а какие с помощью нейросетей.

