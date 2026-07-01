Эксперт по фитнесу напомнил о пользе ходьбы по лестнице
Эксперт по фитнесу, совладелец загородного клуба «Лапино Фитнес» Эмиль Халимов сказал «Газете.Ru», что подъём и спуск по лестнице — эффективная нагрузка: она интенсивнее обычной ходьбы и задействует крупные мышцы тела.
При подъёме тело преодолевает силу тяжести — активно работают квадрицепсы, ягодичные, икроножные мышцы и задняя поверхность бедра. Пульс при этом достигает уровня кардиотренировки, а энергозатраты сопоставимы с лёгким бегом. Спуск тоже полезен: мышцы работают в уступающем режиме — это укрепляет ноги и улучшает чувствительность тканей к глюкозе. Поэтому тренировка «вверх‑вниз» эффективнее, чем только спуск пешком при подъёме на лифте.
Даже короткие подходы по 1–2 минуты в течение дня заметно повышают выносливость — особенно для тех, кто ведёт сидячий образ жизни. На старте достаточно 5–10 минут 3–4 раза в неделю. Важно наступать на всю стопу и не опираться на перила.
Для тренировок лучше выбирать подъезды с хорошей вентиляцией либо заниматься на улице — в душном помещении с пылью пользы будет мало. При астме или аллергии на пыль стоит тренироваться на стадионе или на открытой лестнице.
Ранее генеральный директор сети семейных фитнес-клубов «ДОНСПОРТ», руководитель представительства Национального фитнес-сообщества в Москве Мария Лыткина заявила в пресс-центре НСН, что выбирать фитнес-клуб нужно с ориентацией на срок работы сети, можно проверить информацию по любому объекту в интернете.
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