Украинский беспилотник со взрывчаткой упал в Турции
Оснащенный взрывчаткой беспилотник ВСУ упал в провинции Трабзон в Турции, сообщает IHA.
Уточняется, что дрон нес на борту пять килограммов взрывчатки, БПЛА врезался в дерево в районе Вакфыкебир.
Среди местного населения началась паника из-за произошедшего. По факту случившегося проводится проверка.
Аналогичные случаи происходят не впервые. В частности, дроны и их обломки находили на турецком побережье Черного моря в июне этого года.
Ранее обломки беспилотника повредили линии электропередачи в Пензенской области. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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