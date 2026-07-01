Украинский беспилотник со взрывчаткой упал в Турции

Среди местного населения началась паника из-за произошедшего. По факту случившегося проводится проверка.

Аналогичные случаи происходят не впервые. В частности, дроны и их обломки находили на турецком побережье Черного моря в июне этого года.

Ранее обломки беспилотника повредили линии электропередачи в Пензенской области. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

