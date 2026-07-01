Суд арестовал напавшего на инспектора ДПС подростка-автоподставщика
Басманный суд Москвы арестовал Давида Ч., который устроил инсценировку ДТП, а затем напал на сотрудника ДПС. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что на допросе молодой человек частично признал вину и заявил, что ему стыдно за содеянное. Суд отправил его в СИЗО до 29 августа.
По данным телеканала, также задержан второй фигурант дела. Его процессуальный статус уточняется.
Ранее в СМИ появилась информация, что толпа автоподставщиков напала на полицейского на дороге у Китай-города в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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