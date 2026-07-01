Суд арестовал напавшего на инспектора ДПС подростка-автоподставщика

Отмечается, что на допросе молодой человек частично признал вину и заявил, что ему стыдно за содеянное. Суд отправил его в СИЗО до 29 августа.

По данным телеканала, также задержан второй фигурант дела. Его процессуальный статус уточняется.

Ранее в СМИ появилась информация, что толпа автоподставщиков напала на полицейского на дороге у Китай-города в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

