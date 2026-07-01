Россиянам рассказали, почему вредно засыпать в одежде

Он пояснил, что повседневные вещи зачастую начинают сдавливать тело. В результате глубокие стадии сна не достигаются и «мозг не завершает необходимые процессы».

Кроме того, слишком плотная или синтетическая одежда мешает процессу терморегуляции, что также мешает полноценному и глубокому отдыху.

«Спать в домашней одежде не совсем гигиенично. Для сна существуют специальные пижамы, ночные рубашки или другая предназначенная для этого одежда», - заключил врач.

Ранее сомнолог Скандинавского Центра Здоровья Борис Яковлев заявил, что слабые источники света во время сна наносят серьёзный удар по обмену веществ и сердечно-сосудистой системе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

