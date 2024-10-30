«Без мошенников»: В отрасли раскрыли детали интернет-сервиса «Письмо заключенному»

Сегодня существует ряд сервисов, которые предлагают услуги по отправке заключенным писем, проверить их подлинность невозможно, заявил в беседе с НСН глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. По его словам, необходимо создать единый сервис, который будет работать через «Госуслуги».

Ранее Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров попросила Федеральную службу исполнения наказаний и Минцифры о создании государственного интернет-сервиса «Письмо заключенному». Предполагается, что он позволит общаться с отбывающими наказание лицами, оформлять подписки на печатные издания для них и переводить им денежные средства. Зыков раскрыл суть инициативы.