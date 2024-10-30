«Без мошенников»: В отрасли раскрыли детали интернет-сервиса «Письмо заключенному»
Владимир Зыков заявил НСН, что сервис может использоваться не только для отправки писем заключенным, но и для отправки писем военнослужащим.
Сегодня существует ряд сервисов, которые предлагают услуги по отправке заключенным писем, проверить их подлинность невозможно, заявил в беседе с НСН глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. По его словам, необходимо создать единый сервис, который будет работать через «Госуслуги».
Ранее Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров попросила Федеральную службу исполнения наказаний и Минцифры о создании государственного интернет-сервиса «Письмо заключенному». Предполагается, что он позволит общаться с отбывающими наказание лицами, оформлять подписки на печатные издания для них и переводить им денежные средства. Зыков раскрыл суть инициативы.
«Дело в том, что сегодня существует ряд сервисов, которые предлагают услуги по отправке заключенным писем. Вы туда приходите, пишите письмо в электронном виде, оплачиваете его и обратное письмо, чтобы заключенный мог ответить на бланке. Это письмо распечатывается, относится цензору, письмо вычитывают и относят заключенному. Заключенный пишет от руки ответ, его снова читают, потом сканируют и отправляют. Проблема в том, что эти сервисы никак не верифицированы на уровне ФСИН, ты не понимаешь, настоящий это сервис или нет. Легко можно создать такой сайт и начать собирать деньги с граждан. Нет прозрачности в процессе. Если письмо не было доставлено по каким-то причинам, человек об этом даже не узнает, а деньги где-то растворяются. Мы даже не понимаем, на какой сервис пожаловаться, какие из них мошеннические», - объяснил он.
По его словам, такой сервис может использоваться не только для отправки писем заключенным, но и для отправки писем военнослужащим.
«Кажется логичным, чтобы появился государственный сервис. У нас была на сайте Госуслуг госпочта, то есть, такая возможность есть. Этот процесс может быть прозрачным. Сервис мог бы стать универсальным. Он может использоваться не только для отправки писем заключенным, но и для отправки писем военнослужащим. В зоне военных действий телефоны запрещены, но доставить письмо как-то можно централизованно. Эти письма будут распечатываться и доставляться, просто в этом случае они точно не потеряются. Печатное письмо по почте сегодня можно доставить, но оно всегда в одном экземпляре, может потеряться. Электронный способ доставки не приведет к удорожанию процесса. Можно установить пошлину, чтобы закупать на эти деньги расходные материалы колониям», - добавил собеседник НСН.
Сутки содержания заключенных обходятся государству в две-три тысячи рублей, рассказала ранее член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева «Радиоточке НСН».
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