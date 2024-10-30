В России попросили создать мессенджер «Письмо заключенному»

Отмечается, что сейчас все вышеперечисленные услуги предоставляются коммерческими организациями, в частности, платформами «ФСИН-письмо» и ZonaTelecom. Однако, например, при переводе осужденных в другую колонию об этом не сообщают пользователям, а письма заключенные не получают. Уплаченные за услугу деньги в этом случае не возвращаются.

В ассоциации полагают, что такие услуги должны предоставляться с гарантией прозрачности и безопасности порталом «Госуслуги». В этом случае граждане будут доверять системе, связанные с работой частных сервисов риски исчезнут, а также будет обеспечено взаимодействие с заключенными через государственные каналы.

Представители ассоциации заявили, что готовы обсуждать варианты сотрудничества и предложить экспертизу в вопросах цифрового взаимодействия госслужб и граждан для создания сервиса.

Ранее Верховный суд России признал право на компенсацию заключенным, получившим отказ в праве на переписку. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

