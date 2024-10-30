В России попросили создать мессенджер «Письмо заключенному»
Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров попросила Федеральную службу исполнения наказаний и Минцифры о создании государственного интернет-сервиса «Письмо заключенному». Предполагается, что он позволит общаться с отбывающими наказание лицами, оформлять подписки на печатные издания для них и переводить им денежные средства. Об этом сообщила «Газета.Ru».
Отмечается, что сейчас все вышеперечисленные услуги предоставляются коммерческими организациями, в частности, платформами «ФСИН-письмо» и ZonaTelecom. Однако, например, при переводе осужденных в другую колонию об этом не сообщают пользователям, а письма заключенные не получают. Уплаченные за услугу деньги в этом случае не возвращаются.
В ассоциации полагают, что такие услуги должны предоставляться с гарантией прозрачности и безопасности порталом «Госуслуги». В этом случае граждане будут доверять системе, связанные с работой частных сервисов риски исчезнут, а также будет обеспечено взаимодействие с заключенными через государственные каналы.
Представители ассоциации заявили, что готовы обсуждать варианты сотрудничества и предложить экспертизу в вопросах цифрового взаимодействия госслужб и граждан для создания сервиса.
Ранее Верховный суд России признал право на компенсацию заключенным, получившим отказ в праве на переписку. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru