Без крыс и с заботой: Правозащитник рассказал, как кошки влияют на заключенных

Иван Мельников в эфире НСН рассказал, что сегодня кошки уже используются в колониях, но для ловли крыс. 

Взаимодействие заключенных с кошками в колониях может снизить риск рецидивной преступности в России, заявил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в разговоре с НСН.

Ранее зампред комитета ГД по экологии Георгий Арапов («Новые люди») направил обращение в Минюст РФ с предложением рассмотреть возможность разрешить заключенным, демонстрирующим хорошее поведение, взаимодействовать с домашними животными в качестве дополнительной меры по социализации отбывающих наказание. В нем уточняется, что сейчас в некоторых исправительных учреждениях заключенным позволяется взаимодействовать с котами. Мельников поддержал инициативу.

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«Социализация человека может повлиять на многое. В принципе, когда к заключенному относятся как к человеку, и с ним работают, то, на мой взгляд, это может положительно повлиять на нежелание совершать подобного рода преступления. Конечно, нельзя только на кошек надеяться, давайте мы будем откровенны, у нас пока просто катастрофический уровень рецидивов в стране… Но где-то это может быть одежда, где-то это человеческое отношение, работа психолога. Очень важно в комплексе к этому подходить, должен быть нормальный общественный контроль», - сказал Мельников.

Он отметил, что положительно относится к идее и рассказал, что сегодня кошки уже используются в колониях, но для ловли крыс.

«В целом положительно отношусь к идее, но на самом деле эту историю сейчас просто хотят легализовать по сути. В действительности во многих следственных изоляторах, в колониях есть кошки в камерах. Потому что, к сожалению, очень большое количество крыс присутствует на территории подобного рода учреждений, особенно если это старые учреждения, расположенные где-нибудь в центральной части города. Нужно было закрепить норму уже давно, потому что когда люди заботятся о животных, это их социализирует. Другой вопрос, что очень важно здесь предусмотреть права людей, астматиков и аллергиков», - указал собеседник агентства.

Ранее в СМИ появилась информация, что в рамках эксперимента коты уже появились в исправительных колониях Екатеринбурга и Омска. В управлении ФСИН по Свердловской области опровергли эти сообщения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Лев Федосеев
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