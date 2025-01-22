Без крыс и с заботой: Правозащитник рассказал, как кошки влияют на заключенных

Взаимодействие заключенных с кошками в колониях может снизить риск рецидивной преступности в России, заявил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в разговоре с НСН.

Ранее зампред комитета ГД по экологии Георгий Арапов («Новые люди») направил обращение в Минюст РФ с предложением рассмотреть возможность разрешить заключенным, демонстрирующим хорошее поведение, взаимодействовать с домашними животными в качестве дополнительной меры по социализации отбывающих наказание. В нем уточняется, что сейчас в некоторых исправительных учреждениях заключенным позволяется взаимодействовать с котами. Мельников поддержал инициативу.