В Госдуме предложили разрешить заключенным заводить котов и собак

Заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Георгий Арапов предложил рассмотреть возможность разрешить заключённым заводить домашних животных. Об этом со ссылкой на обращение депутата в Минюст РФ сообщает РИА Новости.

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В документе речь идёт о заключённых, демонстрирующих хорошее поведение.

По мнению Арапова, взаимодействие с домашними животными будет служить дополнительной мерой по их социализации, способствовать развитию у них чувства ответственности и эмпатии, а также снижению уровня их агрессии.

«Это повысит шансы заключённых на успешную ресоциализацию после освобождения... приведёт к снижению уровня рецидивной преступности», - заключил депутат.

Ранее в СМИ появилась информация, что в рамках эксперимента коты уже появились в исправительных колониях Екатеринбурга и Омска. В управлении ФСИН по Свердловской области опровергли эти сообщения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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