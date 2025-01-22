В Госдуме предложили разрешить заключенным заводить котов и собак

В документе речь идёт о заключённых, демонстрирующих хорошее поведение.

По мнению Арапова, взаимодействие с домашними животными будет служить дополнительной мерой по их социализации, способствовать развитию у них чувства ответственности и эмпатии, а также снижению уровня их агрессии.

«Это повысит шансы заключённых на успешную ресоциализацию после освобождения... приведёт к снижению уровня рецидивной преступности», - заключил депутат.

Ранее в СМИ появилась информация, что в рамках эксперимента коты уже появились в исправительных колониях Екатеринбурга и Омска. В управлении ФСИН по Свердловской области опровергли эти сообщения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

