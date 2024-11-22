Минюст решил изменить гардероб заключенных и лиц, содержащихся в СИЗО
Минюст РФ опубликовал проект приказа, пересматривающий нормы одежды для заключенных и лиц, находящихся в СИЗО, исходя из места их содержания и климатического пояса. Документ опубликовали на портале regulation.gov.ru, сообщил «Коммерсант».
Так, теперь мужчины колониях и СИЗО впервые смогут носить трикотажные зимние шарфы, шапки и футболки черного цвета, а женщинам разрешать ходить в легинсах, пижаме и домашнем халате.
Футболки для мужчин должны быть черного цвета, а женские — бежевого. Также изменится цветовая гамма одежды, которую носят содержащиеся в пенитенциарных заведениях: черные куртки и робы у мужчин станут темно-серыми, а цвет одежды женщин сменится на бордовый и бежевый.
Ранее стало известно, что женщины в Росгвардии будут носить шляпы вместо шерстяных и повседневных пилоток, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru