Минюст решил изменить гардероб заключенных и лиц, содержащихся в СИЗО

Минюст РФ опубликовал проект приказа, пересматривающий нормы одежды для заключенных и лиц, находящихся в СИЗО, исходя из места их содержания и климатического пояса. Документ опубликовали на портале regulation.gov.ru, сообщил «Коммерсант».

Так, теперь мужчины колониях и СИЗО впервые смогут носить трикотажные зимние шарфы, шапки и футболки черного цвета, а женщинам разрешать ходить в легинсах, пижаме и домашнем халате.