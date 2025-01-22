СМИ: Заключенным могут позволить заводить котов в тюрьмах
22 января 202511:17
В России заключенным могут разрешить заводить кошек, чтобы снизить их агрессивность и развить навыки общения, доброты и эмпатии, сообщает Telegram-канал Mash.
Подобный опыт, когда кошки живут вместе с осужденными уже опробован в колониях Омска и Екатеринбурга. По мнению авторов проекта, подобное соседство в дальнейшем может привести к снижению числа повторных правонарушений, которые совершают бывшие заключенные.
Ранее в Москве спасенного с дерева кота временно «трудоустроили» в центр госуслуг, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru