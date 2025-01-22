СМИ: Заключенным могут позволить заводить котов в тюрьмах

Подобный опыт, когда кошки живут вместе с осужденными уже опробован в колониях Омска и Екатеринбурга. По мнению авторов проекта, подобное соседство в дальнейшем может привести к снижению числа повторных правонарушений, которые совершают бывшие заключенные.

Ранее в Москве спасенного с дерева кота временно «трудоустроили» в центр госуслуг, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

