«Замечания и правки»: Соавтор учебника Мединского рассказал, кто помог с редактурой
Педагоги не просто указывали на фактические ошибки, но и делали развернутые рецензии на отдельные главы новых учебников по истории, заявил НСН Александр Чубарьян.
Редактирование учебников истории – обычный процесс, однако никогда ранее практикующие учителя так активно не участвовали в этом процессе, рассказал НСН научный руководитель Института всеобщей истории РАН, сопредседатель Российского исторического общества и соредактор линейки учебников Александр Чубарьян. По его мнению, в будущем должны появится учебные пособия с иными методическими подходами.
В этом году будут напечатаны отредактированные версии школьных учебников истории, заявили на конференции Российского военно-исторического общества (РВИО). Для линейки учебников 5–9-х классов это будет второе за два года издание, а для 10–11-х — третье за три года, пишет «Коммерсант». На предыдущие версии поступило рекордное количество замечаний от практикующих учителей, сообщил Чубарьян.
«В основном педагоги отмечают фактологические неточности, предположим, указан год какого-то события, а оказывается, что оно произошло на год раньше или позже. Или сказано, что такой-то персонаж был там-то, а выясняется, что еще и в другом месте. У глав есть свои авторы помимо Мединского и меня, это большое коллективное мнение. Большинство замечаний я отправил тем авторам, которые писали эти тексты. Это обычные редакционные замечания, нормальный процесс», - полагает Чубарьян.
Вместе с тем историк заявил, что так активно педагоги откликнулись на выход новых учебников впервые за все время.
«Я первый раз вижу, что собрались учителя, которые не просто преподают, а которые исследовали каждый учебник и даже написали на них рецензии. Среди них оказался учитель из Екатеринбурга, который прислал замечания в 20-25 страниц на все учебники с пятого по девятый класс. Это какое-то новое явление для нашего учительства. В этом смысле обратная связь приобрела совершенно другие, очень полезные формы. Это повышение уровня участия учителей в апробировании учебников», - отметил один из авторов новых учебников по истории.
Работа над школьными учебниками должна быть продолжена, считает Чубарьян. В будущем должны измениться в том числе методические подходы к изложению исторических событий.
«В будущем должны быть учебники иного типа. Сейчас учебник по всеобщей истории, с древности до наших дней, содержит очень много фактического материала, но я не уверен, что все эти факты так уж нужны. В таком объеме учащиеся это не запомнят. Помимо этого должна быть скоординированность: когда по учебнику всеобщей истории класс изучает раздел «Рождение капитализма» о том, как родился капитализм в Европе, то желательно этому же учителю в это же время рассматривать по учебнику российской истории, как этот процесс происходил у нас. То же касается, например, модернизации 19 века и прочего. Еще одна проблема - как освещать в учебниках противоречивую историю, то есть историю тех событий, на которые есть разные точки зрения?» - рассказал Чубарьян.
Включение в учебники по литературе сказок народов России правильным вектором развития назвали ранее в интервью НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин и заслуженный учитель России Евгений Ямбург.
