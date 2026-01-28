Редактирование учебников истории – обычный процесс, однако никогда ранее практикующие учителя так активно не участвовали в этом процессе, рассказал НСН научный руководитель Института всеобщей истории РАН, сопредседатель Российского исторического общества и соредактор линейки учебников Александр Чубарьян. По его мнению, в будущем должны появится учебные пособия с иными методическими подходами.

В этом году будут напечатаны отредактированные версии школьных учебников истории, заявили на конференции Российского военно-исторического общества (РВИО). Для линейки учебников 5–9-х классов это будет второе за два года издание, а для 10–11-х — третье за три года, пишет «Коммерсант». На предыдущие версии поступило рекордное количество замечаний от практикующих учителей, сообщил Чубарьян.

«В основном педагоги отмечают фактологические неточности, предположим, указан год какого-то события, а оказывается, что оно произошло на год раньше или позже. Или сказано, что такой-то персонаж был там-то, а выясняется, что еще и в другом месте. У глав есть свои авторы помимо Мединского и меня, это большое коллективное мнение. Большинство замечаний я отправил тем авторам, которые писали эти тексты. Это обычные редакционные замечания, нормальный процесс», - полагает Чубарьян.

Вместе с тем историк заявил, что так активно педагоги откликнулись на выход новых учебников впервые за все время.

«Я первый раз вижу, что собрались учителя, которые не просто преподают, а которые исследовали каждый учебник и даже написали на них рецензии. Среди них оказался учитель из Екатеринбурга, который прислал замечания в 20-25 страниц на все учебники с пятого по девятый класс. Это какое-то новое явление для нашего учительства. В этом смысле обратная связь приобрела совершенно другие, очень полезные формы. Это повышение уровня участия учителей в апробировании учебников», - отметил один из авторов новых учебников по истории.