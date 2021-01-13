Никаких антибиотиков! Врач дополнила список нежелательных препаратов при COVID-19

Во время заболевания коронавирусом не стоит применять антидиарейные препараты с лоперамидом и пользоваться ингаляторами, заявил доктор медицины из детской больницы в Цинциннати, штат Огайо, США, Джошуа Шаффцин. Медик указал, что антидиарейные препараты с лоперамидом замедляют работу кишечника и мешают очищению организма от бактерий и воспаления.

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в эфире НСН рассказала, какие еще препараты не нужно принимать при коронавирусе самостоятельно.

«Не надо принимать ничего из того, что, как думает человек, сработает по каким-то его данным. Не надо принимать антигистаминные препараты, думая, что отек легких они могут снимать, как любой другой отек. Это ошибочно. Не надо принимать препараты от кашля, потому что кашель пи ковиде сухой. Есть небольшое отхождение мутной слизи, но это не мокрота, а стекание из носоглотки», - отметил Ярцева.