Никаких антибиотиков! Врач дополнила список нежелательных препаратов при COVID-19
Иммунолог Ирина Ярцева в эфире НСН рассказала, чем не следует лечиться пациентам с нетяжёлой формой коронавируса.
Во время заболевания коронавирусом не стоит применять антидиарейные препараты с лоперамидом и пользоваться ингаляторами, заявил доктор медицины из детской больницы в Цинциннати, штат Огайо, США, Джошуа Шаффцин. Медик указал, что антидиарейные препараты с лоперамидом замедляют работу кишечника и мешают очищению организма от бактерий и воспаления.
Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в эфире НСН рассказала, какие еще препараты не нужно принимать при коронавирусе самостоятельно.
«Не надо принимать ничего из того, что, как думает человек, сработает по каким-то его данным. Не надо принимать антигистаминные препараты, думая, что отек легких они могут снимать, как любой другой отек. Это ошибочно. Не надо принимать препараты от кашля, потому что кашель пи ковиде сухой. Есть небольшое отхождение мутной слизи, но это не мокрота, а стекание из носоглотки», - отметил Ярцева.
По ее словам, на первых порах не надо принимать и антибиотики.
«Это тоже частое заблуждение. Ни в коем случае не надо начинать лечение коронавирусной инфекции с антибиотиков. Антибиотики – это уровень стационара, если у человека тяжелое течение. Там проверяется, присоединилась бактериальная инфекция или нет. Исследования показали, что присоединение бактериальной инфекции идет в 8-10% случаев. Это редко и это всегда стационарные случаи. Поэтому дома лечение в основном симптоматическое: жаропонижающее в полной дозе несколько дней, обильное питье, возможно, какие-то противовирусные препараты. Но это зависит от проявлений, не всем они нужны. Это на месте решит доктор», - добавила собеседница НСН.
Она подчеркнула, что «точно не нужны никакие ингаляторы, муколитики, физраствор».
«Облегчит состояние полоскание горла, увлажнение воздуха в квартире. Это очень важно, особенно сейчас, когда на улице морозный, сухой воздух. Не надо кроверазжижающих препаратов, это тоже частая ошибка. Они назначаются на определенной стадии. У многих людей на фоне вируса снижается уровень тромбоцитов в крови. Если человек, не зная об этом, не сдавая анализы, начинает по рекомендации друзей принимать кроверазжижающие препараты, у него повышаются риски спонтанного кровотечения. Это опасно», - сказала медик.
Ранее Ирина Ярцева в эфире НСН согласилась с мнением экспертов ВОЗ и призвала не бояться новостей со статистикой по коронавирусу.
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